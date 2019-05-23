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23.05.2019 в 09:25

Центробанк запланировал контрольные закупки в ресторанах, где не принимают карты

Представитель ЦБ признался, что понимает нежелание рестораторов иметь дело с картами

Depositphotos

Центробанк решил разобраться в вопросе, почему некоторые рестораны до сих пор не начали принимать к оплате карты, сообщает «Коммерсант». Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин признался, что эта ситуация является «полным безобразием», но встречается все же не так часто.

Вместе с тем он заявил, что многие рестораны испытывают потребность в наличных средствах, поскольку закупаются на рынках. Особенно если речь идет о дорогих заведениях.

Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя ЦБ:

Я не могу сказать, что это повальная ситуация. Во-вторых, нужно понимать еще и объективную сторону вопроса. То, что они не принимают карты, это, конечно, безобразие: они не имеют права этого делать. Другое дело, насколько мне известно, рестораны, особенно крупные и дорогие, они закупают продукцию на рынках за наличные. Поэтому потребность в нале — где-то она объективна, но не принимать карты — это, конечно, полное безобразие.

Скобелкин напомнил, что с января 2019 года регулятор имеет право проводить контрольные закупки в банках. ЦБ обратил внимание на отказ заведений общепита работать с картами еще в апреле. Тогда ситуация объяснялась высокой комиссией за эквайринг — почти все банки берут не меньше 2%.

Напомним, с 9 июля текущего года международная платежная система Visa установит межбанковскую комиссию в размере 1% для торговых точек с оборотом менее 10 млн рублей в год.

Центробанк Дмитрий Скобелкин
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