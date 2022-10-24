ЦБ закажет продакшн анимации и видеороликов о финансах

Центробанк (ЦБ) объявил запрос предложений на создание анимационного и видеоконтента о финансах, работе ЦБ и способах мошенничества. Заявки принимаются до 26 октября. С победителем заключат договор сроком на три года, следует из документации, опубликованной на площадке «Сбер А».

Лот № 1 включает создание анимационного контента образовательного или разъясняющего характера. Материалы должны рассказать зрителям о работе ЦБ, различных финансовых инструментах, мошеннических схемах и способах повышения финансовой грамотности.

Подрядчик займётся полной разработкой контента — от создания креативной концепции до продакшена и подготовки макетов наружной рекламы на основе материалов роликов. Возможный хронометраж составит от 15 секунд до 5 минут в зависимости от формата размещения. Ролики должны учитывать основные тренды подачи информации, придерживаться определённого визуального стиля, манеры подачи и юмора в соответствии с проектом, для которого делается контент.

Лот № 2 включает создание образовательного и разъясняющего видеоконтента — ролики будут посвящены повседневным финансовым вопросам: например, как взять кредит или как сформировать стратегию формирования будущей пенсии. Они должны доходчиво объяснять на вопросы зрителей.

Возможные форматы:

ролики для социальных сетей (вертикальный формат сторис, хронометраж до 15 секунд);

ролики для интернета разъяснительные (горизонтальное видео, хронометраж до пяти минут);

ролики для видеоблога (хронометраж до 15 минут).

Примеры тем: «Как проверить свою кредитную историю», «Как вернуть деньги, которые вы отправили или получили по ошибке», «Как объявить себя банкротом через суд», «Как стать самозанятым», «Как бизнесу получить льготный кредит».

Ролики должны учитывать тренды подачи информации. Подрядчик должен будет подобрать и согласовать с заказчиком креативную команду, сценаристов, актёров и других участников производства контента.

Персонажи должны вызывать симпатию, быть близки аудитории, понимать их проблемы, быть самоироничными и вызывать доверие. Возраст, пол и число персонажей определяются на этапе разработки формата и стилистики видео.