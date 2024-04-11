Минфин предложил с 1 июня повысить минимальные цены на водку и коньяк

Минфин предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку до 299 руб. за 0,5 литра, коньяк — до 556 руб., бренди — 403 руб. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативных актов. Сейчас минимальные цены на продажу алкогольных напитков в розницу составляют 281 руб. за пол-литра водки, бренди — 375 руб., коньяка — 517 руб.

Согласно проекту постановления, включить в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, предлагается ром. Минимальную стоимость за 0,5 литра напитка планируется установить на той же отметке, что и у бренди, — 403 руб.

Авторы документа поясняют, что индексация цен связана с уровнем инфляции, ростом затрат на производство спиртных напитков и повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 1 мая по 31 декабря 2024 года для спиртного крепостью более девяти градусов ставка акциза будет повышена с 613 руб. до 643 руб. за литр безводного этилового спирта.

«Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанному Минэкономики России, на конец 2023 года темпы инфляции составили 7,5%, при этом в 2024 году инфляция замедлится до 4,5%. Вместе с тем удорожание себестоимости алкогольной продукции произошло уже в 2023 году», — указано в документе.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что производство водки в России в январе-марте 2024 года выросло на 3,1% год к году и составило 15,9 млн декалитров, производство коньяка — на 6,5%, до 1,9 млн декалитров.