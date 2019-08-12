ЦБ выпустил в обращение памятные монеты к юбилею «Бременских музыкантов»

В понедельник, 12 августа, Банк России выпустил в обращение памятные монеты к юбилею мультфильма «Бременские музыканты», сообщается на официальном сайте банка. Они входят в серию «Российская (советская) мультипликация».

Одна из памятных монет выполнена из серебра, ее номинал составляет 3 рубля. Для ее создания использован сплав 925 пробы, масса чистого металла — 31,1 г. Монета круглая, ее диаметр — 39 мм. По окружности есть выступающий кант. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.

Монеты из недрагоценных металлов сделаны в двух вариантах. Есть обычные 25-рублевые монеты, и есть монеты в специальном исполнении с цветным рисунком. Диаметр монет составляет 27 мм, на лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант, боковая поверхность рифленая. Количество момент в обычном исполнении составляет 450 тысяч штук, а в специальном — 50 тысяч.