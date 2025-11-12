Sostav.ru

12.11.2025 в 08:55

ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических операций

Мера направлена на борьбу с новой схемой, при которой злоумышленники убеждают клиентов перевести деньги на один счет

Банк России намерен включить переводы самому себе по Системе быстрых платежей (СБП) в перечень признаков мошеннических операций. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

По его словам, в последнее время участились случаи, когда злоумышленники убеждают граждан перевести свои сбережения из разных банков на один счет по СБП. Так мошенникам легче похитить деньги, поскольку доступ нужно получить всего к одному счету.

Банки будут учитывать переводы самому себе по СБП как потенциально подозрительные, если в тот же день клиент попытается перевести средства другому человеку, которому не отправлял деньги в течение последних шести месяцев.

Как отметил Уваров, обновленные критерии станут дополнением к существующим шести признакам мошеннических операций, введенным в 2024 году. За прошедшее время у злоумышленников появились новые способы обмана, что потребовало уточнения правил.

Приказ с новыми признаками ЦБ планирует опубликовать в ближайшее время. По аналогии с действующими мерами для снятия наличных, нововведения направлены на повышение защиты клиентов банков от кибермошенничества.

ЦБ Банк России СБП
