ЦБ составил портрет жертв кибермошенников

В 2024 году каждый третий из 10 респондентов, опрошенных Банком России, сталкивался с кибермошенниками. 9% интервьюируемых лишились денег. Чаще всего жертвами злоумышленников становились работающие женщины 25−44 лет со средним доходом и образованием, которые проживают в городе и имеют постоянную занятость. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Наибольший интерес для мошенников представляют люди в возрасте от 25 до 64 лет, которые проявляют высокую экономическую активность и часто пользуются банковскими сервисами. Среди пострадавших наблюдается рост числа россиян старше 65 лет.

Среди лиц, пострадавших от кибермошенников в 2024 году, доля женщин составляет 52,6%, мужчин — 47,4%, городских жителей — 74,4%, сельских — 25,6%.

В пятерку популярных у злоумышленников приемов входят телефонные звонки или СМС (их назвали 45,6% опрошенных), атака через мессенджеры (15,7%), сообщения в соцсетях (10,3%), письма на электронную почту (7,7%) и получение мошенниками доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» (7%).

84,4% опрошенных при взаимодействии с аферистами не поддавались на их уловки и не совершали никаких действий. Из тех, кто стал жертвой мошенников, 55,3% потеряли до 20 тыс. руб., 20,3% — от 20 до 100 тыс. руб., 13% — от 100 до 500 тыс. руб. Еще 5,9% лишились от 500 тыс. до 1 млн руб., 5,5% — свыше 1 млн руб. Большинство (71,2%) лишилось собственных денег, 15,4% — кредитных средств, 13,4% — собственных и кредитных денег.

42,8% пострадавших от кибермошенников обращаются в свой банк, 30% — в полицию, 3,9% — в Центробанк, по 1,2% — к финансовому уполномоченному и в Роспотребнадзор. Еще 18,3% респондентов никуда не обращаются.

По действующему с июля 2024 года закону банк должен возместить клиенту похищенные средства, если кредитная организация не приостановила на два дня перевод на подозрительный счет из базы данных ЦБ. Большинству пострадавших (82,7%) банк не вернул деньги, 12,7% — полностью вернул, 4,6% — частично.