ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за процедурой идентификации клиентов

Центробанк России порекомендовал кредитным организациям выстроить работу так, чтобы активировать платежные карты в рамках зарплатных проектов мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Это нужно, чтобы исключить возможность использования карт дропперами, сообщила пресс-служба ЦБ.

Банки, которые привлекают новых пользователей и открывают им карты с помощью посредника, должны убедиться в оформлении всех необходимых документов для каждого клиента и отсутствии подлога.

ЦБ также рекомендовал кредитным организациям определить и усилить контроль за офисами и подразделениями, в которых повышены риски открытия счетов дропперами. Факт личного присутствия человека, на имя которого банк открывает счет, можно перепроверить с помощью видеокамер.

Ранее правительство одобрило законопроект, запрещающий банковским платежным агентам проводить упрощенную идентификацию клиентов. Они не смогут проводить операции свыше 15 тыс. руб. без полной проверки личности.