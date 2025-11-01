Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2025 в 16:05

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за процедурой идентификации клиентов

Цель — противодействие дропперам

1

Центробанк России порекомендовал кредитным организациям выстроить работу так, чтобы активировать платежные карты в рамках зарплатных проектов мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Это нужно, чтобы исключить возможность использования карт дропперами, сообщила пресс-служба ЦБ.

Банки, которые привлекают новых пользователей и открывают им карты с помощью посредника, должны убедиться в оформлении всех необходимых документов для каждого клиента и отсутствии подлога.

ЦБ также рекомендовал кредитным организациям определить и усилить контроль за офисами и подразделениями, в которых повышены риски открытия счетов дропперами. Факт личного присутствия человека, на имя которого банк открывает счет, можно перепроверить с помощью видеокамер.

Ранее правительство одобрило законопроект, запрещающий банковским платежным агентам проводить упрощенную идентификацию клиентов. Они не смогут проводить операции свыше 15 тыс. руб. без полной проверки личности.

Центробанк Идентификация
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.