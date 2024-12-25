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25.12.2024 в 07:20

ЦБ соберет информацию о дроперах на единой платформе

Банки будут получать информацию из «базы дропов»

Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу, которая будет передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц. Сервис будет выявлять дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции — и блокировать их. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о дроперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса и незаконных операций. Например, это могут быть деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

ЦБ уже наладил с отдельными организациями процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но информацию пока можно доводить только до того банка, клиентами которого они являются. Новая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов.

Банки поддерживают идею создания единой системы мониторинга и информирования рынка о клиентах-дропах. Особенно система будет полезна небольшим банкам, для которых достаточно сложна задача поиска дропа. Однако эксперты отмечают, что после запуска новой системы в дропперстве могут быть заподозрены в том числе добросовестные клиенты банков, поэтому необходимо также продумать систему реабилитации таких лиц.

Ранее сообщалось, что доступ к данным о дроперах хотят открыть клиентам банков. В этом случае обманутые граждане смогут подать на мошенников в суд.

дроппер
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