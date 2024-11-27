Клиентам банков хотят открыть доступ к данным о дроперах

Клиенты банков, которые пострадали от действий дроперов — мошенников, обналичивающих украденные деньги, — смогут самостоятельно получать их данные для подачи иска в суд. Об этом сообщают «Ведомости».

Как отмечает издание, инициативу озвучила вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова на круглом столе «Утечки данных: предотвращение, защита, ответственность» в Госдуме. Эксперт заявила, что в настоящее время такая мера разрабатывается.

Сейчас банки не могут передать пострадавшим клиентам ФИО и место регистрации дропера для обращения в суд. «Мы считаем, что банкам нужно дать такую возможность, чтобы клиенты за возмещением могли обращаться к тем, на чей счет поступили деньги», — сказала Епифанова.

Представитель АБР не стал уточнять заявление Яны Епифановой. В Минцифры переадресовали вопрос банкам.

Круглый стол, на котором выступала вице-президент АБР, был приурочен к принятию 26 ноября во втором и третьем чтениях законопроектов, ужесточающих административную и уголовную ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных и связанных с этим преступлений.

27 ноября Совет Федерации также одобрил эти законы. Один из них устанавливает размер штрафа в зависимости от объема утекшей информации. Максимальный штраф за массовую утечку (более 100 тыс. субъектов ПД или более 1 млн идентификаторов) составит до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 600 тыс. руб. — для должностных лиц и до 15 млн руб. — для юридических лиц.

За повторные серьезные утечки ПД для компаний предусматриваются санкции в виде оборотных штрафов — от 0,1 до 3% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором совершено административное правонарушение. В случае повторных нарушений штрафы для граждан составят до 600 тыс. руб., для должностных лиц — до 1,2 млн руб.