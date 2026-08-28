ЦБ предложил увеличить лимиты выдачи наличных для МФО

Банк России предложил вдвое увеличить лимиты выдачи займов наличными из касс микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов. Соответствующие изменения содержатся в опубликованном проекте указания регулятора.

Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать наличными по одному договору займа до 50 тыс. рублей. Ежедневный лимит операций за счет наличных средств из кассы для этих организаций и их обособленных подразделений составляет 1 млн рублей.

Согласно проекту, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору для МФО вырастет до 100 тыс. рублей, а для ломбардов — до 200 тыс. рублей. Одновременно ежедневный лимит для организаций увеличится вдвое — до 2 млн рублей.

Для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) регулятор также предлагает повысить лимиты. Максимальная сумма выдачи наличных по одному договору вырастет с 300 тыс. рублей до 1 млн рублей, а ежедневный лимит — с 2 млн до 4 млн рублей.

Предложения и замечания по проекту указания ЦБ принимает до 11 сентября 2026 года.