ЦБ пересмотрит перечень системно значимых банков

Центробанк России намерен изменить требования к системно значимым кредитным организациям. В список могут войти не только крупнейшие банки по доле на рынке, но и средние игроки, у которых сильные платежные решения или экосистемы. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад ЦБ.

К системно значимым банкам (в зависимости от их размера) будут применять дифференцированные надбавки в 0,5−2,5% за системную значимость. В настоящее время действует единая надбавка в 1% к нормативу достаточности капитала.

Оценка кредитных организаций регулятором будет включать два этапа. На первом этапе ЦБ рассчитает вес каждого банка по разным сегментам бизнеса и определит его долю на рынке, а на втором — оценит так называемые дифференцирующие критерии.

Банки смогут «добирать» баллы по пяти новым критериям: масштаб клиентской базы, экосистемы или нефинансовые сервисы, значимость на платежном рынке, последствия от «эффекта домино» на межбанке, а также доля средств клиентов, которые были не покрыты или недостаточно покрыты страховками от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В 2027 году Центробанк представит список системно значимых кредитных организаций, составленный с учетом новых критериев. С 2028 года такие банки перейдут на новые дифференцированные надбавки.

По данным на ноябрь 2024 года, в России насчитывалось 13 системно значимых банков, в том числе «Сбер», «ВТБ», «Газпромбанк», «Альфа-Банк» и другие.