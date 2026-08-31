ЦБ ожидает роста объема наличных денег в обращении

Банк России ожидает постепенного увеличения объема наличных денег в обращении в 2026−2029 годах. Об этом говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027−2029 годы.

Регулятор отмечает, что рост объема наличных является естественным процессом на фоне расширения экономики, денежной массы и ее наличной составляющей. При этом ЦБ считает более показательным не абсолютный объем наличных, а их долю в денежной массе.

Сейчас доля наличных составляет около 15% денежной массы против примерно 20% пять лет назад. Небольшое увеличение этого показателя в 2026 году, по оценке ЦБ, не меняет долгосрочного тренда на его снижение.

В первом полугодии рост объема наличных оказался выше, чем за аналогичный период 2024−2025 годов. Среди причин регулятор называет снижение ставок по депозитам, а также стремление граждан иметь наличные на случай перебоев с безналичной оплатой.

Одновременно Банк России сохранил июльский макропрогноз по основным показателям экономики на 2026 год и период 2027−2029 годов. В базовом сценарии рост ВВП в 2026 году составит 0−1%, а в 2027−2029 годах вернется на траекторию 1,5−2,5%, соответствующую долгосрочным темпам роста потенциального выпуска.

«По мере снижения процентных ставок и перехода денежно-кредитной политики в нейтральную область вклад потребительского и инвестиционного спроса в динамику ВВП будет возрастать», — отметили в ЦБ.

Годовая инфляция по итогам 2026 года, согласно базовому сценарию, составит 6−7%. В 2027 году показатель снизится до 4% и в дальнейшем будет находиться вблизи целевого уровня.

Помимо базового сценария ЦБ разработал три альтернативных — дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. Они отличаются сочетанием факторов спроса и предложения, а также внешними условиями, включая динамику санкционного давления.

Наиболее вероятным регулятор считает базовый сценарий. Из двух альтернативных сценариев с умеренным отклонением от базового более вероятным ЦБ называет проинфляционный, тогда как вероятность рискового сценария оценивает как низкую.

При этом впервые Банк России включил возможный обвал переоцененных компаний, связанных с искусственным интеллектом, в число факторов, способных спровоцировать мировой финансовый кризис. В рисковом сценарии регулятор также учитывает накопленные дисбалансы на финансовых рынках развитых стран, высокий уровень долга и рост долгосрочных процентных ставок.

Рисковый сценарий предполагает начало кризисных явлений, сопоставимых по масштабам с кризисом 2007−2008 годов, во втором квартале 2027 года и их пик в третьем-четвертом кварталах. На этом фоне ВВП России в 2027 году может сократиться на 3−4%, а инфляция ускориться до 11−13%.

Для сдерживания инфляции средняя ключевая ставка в 2027 году в таком сценарии вырастет до 19−21%. В 2028 году российская экономика продолжит сокращаться на 1,5−2,5%, после чего в 2029 году перейдет к восстановительному росту на 2−3%.

В дезинфляционном сценарии, напротив, более быстрый рост производительности позволит экономике расти на 2,5−3,5% в 2027 году и на 2−3% в 2028-м. Средняя ключевая ставка составит 9−11% в 2027 году и снизится до 7−8% в 2028-м.

Банк России подчеркивает, что независимо от сценария денежно-кредитная политика будет направлена на возвращение инфляции к 4% и ее устойчивое закрепление около этой отметки. Конкретные решения регулятор намерен корректировать с учетом состояния экономики, динамики цен и ситуации на финансовых рынках.