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05.02.2021 в 15:25

Иск «Царьграда» к американскому юрлицу Google рассмотрят в России

Это первый подобный прецедент

Иск российской медиакомпании к американским юрлицам Google впервые рассмотрят в России, пишут «Ведомости». Это связано с тем, что истец, телеканал «Царьград», принадлежит находящемуся под санкциями бизнесмену Константину Малофееву.

В августе 2020 года «Царьград» подал иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Гугл» («дочка» Google) и двум иностранным компаниям Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал восстановить доступ к своему аккаунту на YouTube, который ранее был заблокирован, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. руб. за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.

В Google настаивали, что договор видеосервиса и «Царьграда» регулируется английским правом и подчиняется юрисдикции английских судов, однако Арбитражный суд Москвы и вслед за ним Девятый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении ходатайства Google, признав, что иск «Царьграда» подсуден арбитражным судам РФ, поскольку телеканал находится под санкциями, что создает препятствие в доступе к правосудию.

Как отмечает представитель интересов «Царьграда» в суде, это первое дело против глобальных цифровых гигантов, в котором российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Такое решение принято, хотя соглашение, которое Google заключает со своими пользователями, содержит оговорки о подсудности именно зарубежным судам.

Youtube заблокировал аккаунт «Царьграда» в июле 2020 года. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях. Позже телеканал поддержал законопроект, который предусматривает штрафы или блокировку иностранных соцсетей и IT-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ.

Google Царьград
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