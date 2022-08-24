Triumph уйдёт из России до конца года

Немецкий бренд нижнего белья Triumph может покинуть РФ до конца года. Производитель не смог решить проблемы с поставками в страну в условиях санкций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По его словам, компания уже начала останавливать работу своих магазинов в стране и планирует закрыть последний объект до 10 декабря. Другой собеседник на рынке недвижимости добавил, что бренду не удалось наладить поставки своей продукции в Россию после начала спецоперации на Украине. Также проблемы возникли из-за введенных Западом антироссийских санкций. В связи с этим компания вынуждена закрывать торговые точки.

Triumph International работает в России с 1995 года. В стране компания открывала в том числе партнерские магазины и в последние годы делала упор на продажи через маркетплейсы. По словам источника в одном из маркетплейсов, который работает с Triumph, информации о прекращении поставок они не получали.

Эксперты отмечают, что уход игрока с рынка будет заметен только для лояльной аудитории бренда, так как в ценовой категории Triumph остается ряд российских и иностранных марок, например, Milavitsa, Palmetta, «Стильпарк», Calzedonia, Intimissimi и Tezenis.

Это не единственный бренд в категории нижнего белья, который покидает российский рынок. Так, о планах свернуть бизнес в стране объявила американская компания Victoria`s Secret. А с весны приостановлена работа торговых точек бренда Oysho и Women`secret.