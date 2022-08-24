Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
СберМаркетинг
Аукцион без молотка

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.08.2022 в 05:40

Triumph уйдёт из России до конца года

Компания не смогла наладить поставки

Немецкий бренд нижнего белья Triumph может покинуть РФ до конца года. Производитель не смог решить проблемы с поставками в страну в условиях санкций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По его словам, компания уже начала останавливать работу своих магазинов в стране и планирует закрыть последний объект до 10 декабря. Другой собеседник на рынке недвижимости добавил, что бренду не удалось наладить поставки своей продукции в Россию после начала спецоперации на Украине. Также проблемы возникли из-за введенных Западом антироссийских санкций. В связи с этим компания вынуждена закрывать торговые точки.

Triumph International работает в России с 1995 года. В стране компания открывала в том числе партнерские магазины и в последние годы делала упор на продажи через маркетплейсы. По словам источника в одном из маркетплейсов, который работает с Triumph, информации о прекращении поставок они не получали.

Эксперты отмечают, что уход игрока с рынка будет заметен только для лояльной аудитории бренда, так как в ценовой категории Triumph остается ряд российских и иностранных марок, например, Milavitsa, Palmetta, «Стильпарк», Calzedonia, Intimissimi и Tezenis.

Это не единственный бренд в категории нижнего белья, который покидает российский рынок. Так, о планах свернуть бизнес в стране объявила американская компания Victoria`s Secret. А с весны приостановлена работа торговых точек бренда Oysho и Women`secret.

Triumph
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.