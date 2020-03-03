«Триколор» не будет отключать тематические каналы «Газпром-Медиа»

Телевизионный оператор «Триколор» не будет отключать трансляцию каналов компании «Ред медиа» (входит в группу «Газпром-Медиа»), в том числе спортивных и прочих тематических каналов, сообщили в пресс-службе «Триколора».

Компании договорились о продолжении сотрудничества, «руководствуясь необходимостью вести взаимовыгодный партнерский диалог в интересах бизнеса и развития рынка, а также учитывая особый интерес миллионов российских зрителей к трансляциям спорта». Принятые договоренности позволяют сохранить текущую стоимость услуг для зрителей.

Пресс-служба «Триколора»: Любители футбола увидят матчи Чемпионата России на телеканале «Матч! Премьер», а всех поклонников хоккея с марта ждут матчи Плей-офф КХЛ 2020 на каналах «КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ HD». В эфире тематических и киноканалов «Ред Медиа» клиенты «Триколора» продолжат смотреть премьеры новых программ, зарубежное и российское кино.

Разногласия между компаниями начались в январе, когда «Триколор» пригрозил, что перестанет транслировать каналы «Ред медиа» из-за сложностей в согласовании стоимости контракта. В этот же день оператор отозвал собственное заявление и отметил, что «переговоры продолжаются». На прошлой неделе «Триколор» вновь заявил, что не будет продлевать договор, который заканчивается 1 марта. По словам оператора, «Ред медиа» навязывает прочие каналы в придачу к спортивным, а это приведёт к увеличению стоимости подписок для абонентов.