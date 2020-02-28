«Триколор» прекратит трансляцию более 30 тематических каналов «Газпром-Медиа»

Телевизионный оператор «Триколор» прекратит трансляцию каналов компании «Ред медиа» (входит в группу «Газпром-медиа»), в том числе каналов бренда «Матч!», «Боец», «Кинохит», «Мужское кино», «Киноужас», Zee TV «Родное кино» и «Русская ночь», сообщили в пресс-службе «Триколора».

Компании не смогли договориться об условиях нового лицензионного договора, текущий договор заканчивается 1 марта. «Триколор» намеревался заключить с «Ред медиа» договор на трансляцию каналов «Матч!» и «КХЛ ТВ», отказавшись при этом от тематических пакетов. Общая доля просмотров тематических каналов «Ред медиа» составляет 3%, а их стоимость в рамках пакета — более 50%. «Ред медиа» навязывает эти каналы в придачу к спортивным, подписание нового контракта могло бы повлечь за собой увеличение стоимости подписок для абонентов, указано в сообщении «Триколора».

Николай Орлов, заместитель генерального директора по контентной политике «Триколора»: Мы хотим, чтобы спортивный контент был максимально доступен населению России. Аудитория Триколора — более 40 миллионов человек. Нам жаль, что в сложившихся условиях клиентам станут недоступны трансляции некоторых спортивных событий, и мы не сможем в прежнем объёме поддерживать популяризацию российского спорта.

Разногласия между компаниями продолжаются с начала года. Так, в конце января «Триколор» заявил, что перестанет с февраля транслировать каналы «Ред медиа» из-за сложностей в согласовании стоимости контракта. В этот же день оператор отозвал собственное заявление и отметил, что «переговоры продолжаются».