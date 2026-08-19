В ближайшие два-три года около 10% торговых центров в России могут закрыться или изменить профиль. Так, до конца 2027 года 500−700 объектов могут существенно сменить концепцию, а 150−250 — полностью прекратить работу, сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Главная причина — изменение потребительского поведения и рост маркетплейсов. Часть покупок, которые раньше совершались в торговых центрах, теперь заказывают онлайн. Посещаемость ТЦ в первые шесть с половиной месяцев 2026 года была примерно на 27% ниже уровня 2019 года. Особенно уязвимы крупные старые комплексы, где основную площадь занимают магазины одежды, обуви, электроники и товаров для дома.

Дополнительное давление на арендаторов создает рост издержек и налоговой нагрузки. Чтобы компенсировать расходы на содержание неэффективных площадей, магазины могут повышать цены, что делает офлайн-покупки менее привлекательными по сравнению с маркетплейсами. Полностью переложить дополнительные затраты на покупателей бизнес не сможет из-за высокой конкуренции.

Первые примеры перепрофилирования и закрытия ТЦ уже появились. В списках на снос или перепрофилирование значатся «Карусель» в Нижнем Новгороде, Fun24 в Казани, ЦУМ в Новосибирске, «Дирижабль» в Екатеринбурге и «Электра» в Санкт-Петербурге. В Московском регионе в 2026 году анонсировано прекращение работы трех ТЦ: «Поляна», «Торжок» и «Старт».

В дальнейшем торговые центры будут постепенно превращаться из мест для повседневных покупок в многофункциональные пространства для отдыха, общения и получения услуг. Однако масштабная перестройка требует больших инвестиций, а высокая стоимость кредитов ограничивает возможности собственников. Поэтому одни объекты смогут быстро адаптироваться к новой модели, тогда как другие могут оказаться под угрозой закрытия или сноса.

Ранее сообщалось, что 70% опрошенных компаний, управляющих торговыми центрами в России, ожидают увеличения трафика из-за ежегодной подготовки к школе. Покупатели испугались возможного дефицита товаров из-за топливного кризиса и атак на склады Wildberries.