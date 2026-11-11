Треть россиян планируют участвовать в ноябрьских распродажах

31% опрошенных россиян рассматривают для себя возможность участвовать в ноябрьских распродажах: 2% составили список желаемых покупок, 2% уже приобрели товары со скидками, 27% присоединятся к распродажам, если увидят действительно выгодное предложение. 36% скорее не планируют участвовать в распродажах, но не отказываются от возможности покупок. Таковы данные исследования, проведенного финтех-компанией ЮMoney и сервисом «Работа.ру». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Категории товаров, которые респонденты планируют купить или уже приобрели во время ноябрьских распродаж: одежда, обувь и аксессуары (58%), подарки к Новому году и другим праздникам (48%), бытовая техника и электроника (39%), товары для дома, мебель и декор (39%), подписки на сервисы и онлайн-курсы (15%), товары для хобби и творчества (15%), косметика, парфюмерия и товары для здоровья (12%), товары для спорта и активного отдыха (6%). Другие категории указали 3%.

Главная мотивация при покупках в период ноябрьских распродаж: возможность сэкономить (61%), приобрести давно желаемые товары (44%), купить подарки к праздникам (28%), обновить гардероб, технику или интерьер (19%), а также почувствовать азарт от поиска выгодных предложений (8%).

В опросе участвовало больше 3,2 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.