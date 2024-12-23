Рост каналов продаж и СТМ: что ждет ретейл и HoReCa в 2025 году

Потребительский рынок в 2024 году пережил серьезную трансформацию. На него повлияли экономические и технологические факторы, а также изменение покупательского поведения. О том, каким будет 2025 год для ретейла и HoReCa, рассказали директора по работе с клиентами «Ромир» Анастасия Сидорина и Маргарита Абрамкина.

Ретейл-2025: покупатель становится рациональным

Кросс-форматный ретейл

Наблюдаемый в последние годы стремительный рост доли кросс-форматного ретейла (с 34,2% в 2019 до 81,5% в 2024 году) подтверждает успешность стратегии омниканальности, говорят эксперты. Тренд, несомненно, сохранится и в 2025 году, поскольку потребители всё больше ценят гибкость и удобство выбора канала покупки.

Кросс-форматный ретейл продолжит свое проникновение в кошелек потребителя. Доля современного ретейла, объединяющего онлайн и офлайн-форматы продаж, неуклонно росла за последние годы: с 2019 по 2024 рост составил с 34,2% до 81,5%, а доля одноформатных продаж сократилась до 18,5%. Эта тенденция, безусловно, продолжится и в 2025 году, поскольку ретейлеры будут стремиться удовлетворить разнообразные модели покупок, подчеркивают эксперты.

Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами «Ромир»: Ретейлерам необходимо инвестировать в развитие как онлайн, так и офлайн-инфраструктуры, обеспечивая бесшовный переход между каналами. Активное миксование в кошельке покупателя онлайн и офлайн-форматов, все большее вовлечение в онлайн-формат и в том числе маркетплейсы, это тоже один из инструментов рационализации, поскольку онлайн сегодня это не только про удобство, но и про возможность сравнивать цены и выбирать лучшее предложение. То есть покупатель использует широкий портфель инструментов рационализации своего поведения (кросс-форматы, сравнение цен онлайн-игроков и программы лояльности).

Многокатегориальный подход к потребительскому выбору

Если раньше решающим фактором была цена, то уже в 2024 году на первое место вышло удобство покупки. Для потребителя важно удовлетворение по ряду параметров: помимо цены и удобства, это также ассортимент, безопасность и так далее. Отдельно стоит отметить такой критерий, как удовольствие от процесса покупки. В офлайн-магазине должно быть чисто и приятно, а в зале присутствовать кассы самообслуживания, вежливый и аккуратный персонал. В онлайн-формате это предполагает удобные приложения для покупок и оплаты, а в обоих случаях — быструю и надежную доставку.



Расширение числа каналов продаж

Из 17 каналов продаж (включая супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома, маркетплейсы и др.), выделенных «Ромир», в кошельке среднестатистической российской семьи фигурирует уже не менее 10. Тенденция к расширению числа доступных каналов продолжится и в 2025 году, и потребители будут выбирать из множества вариантов, где и как купить товар, наиболее удовлетворяющий их потребности.

Рост конкуренции в онлайн-торговле

Удобство покупки выходит на первое место среди прочих критериев, и онлайн-магазины будут наращивать конкуренцию в этой сфере: не только в скорости и географии доставки, но и в механизмах услуги, стоимости и качестве обслуживания. Другие факторы — цена, ассортимент и дополнительные услуги — также станут зонами активного соперничества.

Укрепление позиций маркетплейсов в онлайн-торговле

Это особенно заметно в FMCG-сегменте и конкретно в области продуктов питания. Маркетплейсы соответствуют широкому набору потребительских требований, позволяя приобрести разные категории товаров в рамках одной платформы. Однако нарастающая конкуренция также будет способствовать укреплению нишевых онлайн-ретейлеров, специализирующихся на узких категориях, обладающих высокой экспертизой и предлагающих быструю доставку.

Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами «Ромир»: Доминирование маркетплейсов, особенно в сегменте FMCG, продолжится и в 2025 году, удовлетворяя потребность в широком выборе и удобстве покупки на одной платформе. Нарастающая конкуренция будет способствовать усилению игроков быстрой доставки, которые специализируются на более узком, но базовом ассортименте, позволяющим закрывать все потребности корзины с фокусом на категории «порадовать себя», готовые решения и при этом с возможностью предоставить заказ в максимально кратчайшие сроки".

Развитие алкомаркетов

В последнее время отмечается повышенный интерес к потреблению как слабоалкогольных, так и крепких алкогольных напитков. В денежном выражении на долю сегмента в настоящее время приходится порядка 3% выручки, однако это перспективное направление, если учитывать динамику потребительских предпочтений.

Рациональное отношение к приобретению товаров длительного пользования

Потребители становятся более осмотрительными в отношении затрат на бытовую технику и гаджеты, что, в частности, связано с ситуацией на рынке потребительских кредитов. В связи с этим возрастает интерес к различным вариантам некредитного софинансирования, таким как BNPL (оплата долями), рассрочки, электронные кошельки и системы лояльности.

Рациональные механизмы поведения покупателей

Покупатели, выработав механизмы рационального поведения, будут следовать им: сравнивать цены (чему способствуют онлайн-торговля и специализированные сервисы), искать более выгодные условия и активно использовать программы лояльности. В «Ромир» считают, что покупатели не будут существенно экономить на каких-либо категориях продуктов питания, но подойдут к выбору с максимально прагматичных позиций.

Развитие собственных товарных марок на новом уровне

За последние пять лет доля СТМ в кошельке покупателя увеличилась вдвое и сейчас превышает 10% от общих трат на товары повседневного спроса. Это происходит благодаря растущему разнообразию и качеству СТМ, которые уже не всегда являются наиболее дешевыми товарами на полке. При этом наличие СТМ в портфеле ретейлера может увеличивать его средний чек на 32%, что делает развитие сегмента взаимовыгодным.

Михаил Петрухин, директор по маркетингу в «Самокате»: В «Самокате» мы наблюдаем, что продолжается тренд на развитие собственной торговой марки. Мы видим интерес к категории товаров собственного бренда и у наших клиентов — в 2024 году продукцию от «Самоката заказывали на 23% чаще, чем в 2023 году. Пользователи отдают предпочтение таким товарам за качество, состав и уникальность. Кроме того, направление собственного бренда — один из инструментов коммуникации с аудиторией через эмоции. В продукт закладываются определённые ценности, а к разработке упаковки применяют нестандартный подход. Например, осенью в Самокате запустили лимитированную линейку готовых завтраков в специальной упаковке с элементами геймификации — из неё можно сделать игрушку. Ещё представили линейку чёрных продуктов к Чёрной пятнице, чтобы отстроиться от привычной для сезона распродаж коммуникации про выгоду.

HoReCa

Стабилизация и адаптация рынка

За первые девять месяцев 2024 года оборот HoReCa составил 1,65 трлн руб., что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество транзакций увеличилось на 7,8%. В то время как развлечения и отдых остаются наименее приоритетными категориями, питание вне дома и готовая еда из магазинов продолжают сохранять свою актуальность. Ожидается, что в 2025 году рынок может столкнуться с замедлением роста, так как пик транзакций потенциально достигнут, утверждают эксперты. Это связано с демографическими изменениями и увеличением цен, что оказывает давление на бюджеты потребителей. Игроки HoReCa будут вынуждены адаптироваться, предлагая более конкурентоспособные цены и уникальные предложения, чтобы удержать лояльных клиентов.



Рост конкуренции между каналами

В 2024 году столовые, бары и рестораны, а также бургерные остаются лидерами рынка. При этом сегменты снеков, блюд из курицы и завтраков показывают наибольший рост в доле оборота. Усиление конкуренции между различными сегментами HoReCa станет заметным трендом 2025 года. Потребители будут выбирать между каналами, что приведет к необходимости дифференциации и улучшения качества обслуживания.

Сдвиг в потребительских предпочтениях

В 2025 году продолжится фокус на категории снеков, в поиске разнообразия заказа при небольшом среднем чеке. В то же время ретейл будет продолжать развивать сегменты готовой еды, в том числе завтраки и суши-онигири, которые показывают рост, отражая изменения в предпочтениях потребителей. Эти тренды про необходимость гибкости и инноваций для участников рынка HoReCa, чтобы успешно адаптироваться к изменяющимся условиям и предпочтениям потребителей.

Интеграция HoReCa в туристический опыт

В 2024 году местные рестораны и кафе стали одним из основных выборов для туристов, с 40% предпочитающих проводить время именно там. В 2025 году они продолжат оставаться важной частью туристического опыта, привлекая путешественников своей уникальной атмосферой и местной кухней. Ожидаемое увеличение среднего бюджета на путешествия до 99 тыс. руб. в 2025 году свидетельствует о росте уверенности туристов и их готовности инвестировать в качественный отдых, что создаст благоприятные условия для увеличения спроса на услуги HoReCa.



Михаил Петрухин, директор по маркетингу в «Самокате»: В «Самокате» мы наблюдаем, что продолжается тренд на развитие собственной торговой марки. Мы видим интерес к категории товаров собственного бренда и у наших клиентов — в 2024 году продукцию от Самоката заказывали на 23% чаще, чем в 2023 году. Пользователи отдают предпочтение таким товарам за качество, состав и уникальность. Кроме того, направление собственного бренда — один из инструментов коммуникации с аудиторией через эмоции. В продукт закладываются определённые ценности, а к разработке упаковки применяют нестандартный подход. Например, осенью в «Самокате» запустили лимитированную линейку готовых завтраков в специальной упаковке с элементами геймификации — из неё можно сделать игрушку. Ещё представили линейку чёрных продуктов к Чёрной пятнице, чтобы отстроиться от привычной для сезона распродаж коммуникации про выгоду.

Маргарита Абрамкина, директор по работе с клиентами «Ромир»: Несмотря на значительный рост оборота HoReCa в 2024 году (19% по сравнению с предыдущим годом), ожидается замедление роста в 2025 году из-за демографических факторов и роста цен. Игрокам рынка необходимо адаптироваться, предлагая конкурентоспособные цены, уникальные предложения и высокое качество обслуживания.

Инновации и культурный туризм

Увеличение расходов на путешествия и популярность местных заведений откроют новые возможности для улучшения сервиса. Игроки HoReCa будут стремиться внедрять инновации и повышать качество обслуживания, чтобы привлечь больше туристов и удовлетворить их растущие ожидания.

Персонализация предложения

Благодаря сегментации аудитории в HoReCa, участники рынка смогут легче сформировать конкурентное преимущество. Например, учитывая, что 23% покупателей склонны «заедать» плохие эмоции, HoReCa может предложить специальные антистрессовые меню. Гастро-туристы (18%) ищут новые вкусы и впечатления, что создаёт дополнительные возможности для предложения разнообразных национальных кухонь через гастрофестивали и дегустации.

Рациональный выбор через выгодные предложения:

Рационализация покупательского поведения также затронет HoReCa, так как 13% покупателей относят себя к экономным. HoReCa может привлечь их через акции, скидки и специальные предложения, предлагая качественные блюда по доступным ценам. Прозрачность и предсказуемость цен станут ключевыми факторами для этой группы.