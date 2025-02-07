Россияне ежемесячно тратят около 14 тысяч рублей на онлайн-покупки

Больше половины опрошенных россиян (55%) предпочитают шопинг в интернете. В среднем на онлайн-покупки респонденты тратят 14,7 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании «Авито Рекламы» и «Авито Товаров», которое есть в распоряжении Sostav.

По сравнению с другими городами-миллионниками больше всего тратят на онлайн-покупки жители Москвы и Санкт-Петербурга: по 22,1 тыс. и 19,9 тыс. руб. соответственно.

54% интервьюируемых ежемесячно тратят на шопинг в интернете до 10 тыс. руб. в месяц, 25% — от 10 до 20 тыс. руб. Расходы 10% на онлайн-покупки составляют от 20 до 30 тыс. руб., 5% — от 30 до 40 тыс. руб., 2% — больше 70 тыс. руб.

78% опрошенных покупают в интернете одежду и обувь, 61% — подарки, еще столько же — товары в категории «Красота, здоровье и спорт». 46% респондентов приобретают онлайн бытовую технику и электронику, 43% — товары для хобби, 40% — гаджеты, 38% — товары для животных, 35% — мебель и другие товары для дома.

32% россиян совершают онлайн-покупки один-два раза в месяц. Почти поровну разделилось число тех, кто занимается шопингом в интернете несколько раз в неделю (26%) и тех, кто покупает импульсивно (24%). 17% опрошенных приобретают товары в онлайне один раз в неделю. В среднем жители России совершают интернет-покупки около шести раз в месяц.

По словам 34% респондентов, на финальное решение о покупке влияет онлайн-реклама. 51% указал, что в последний раз реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла приобрести нужный товар. Реклама на телевидении оказала влияние на 37% опрошенных, в поисковых сервисах — на 36%, наружная реклама — на 18%.

Никита Шашкевич, руководитель бизнес-направления Lifestyle в «Авито»: Главным преимуществом онлайн-шопинга, по нашим исследованиям, почти треть пользователей называют возможность сравнивать цены и находить лучшие предложения. Также онлайн-формат позволяет делать покупки в любое время, есть доступ к широкому ассортименту и опция доставки на дом.

Опрос проводился среди 10 тыс. россиян старше 18 лет.