Расходы на диджитал-рекламу в России превысили 131 млрд рублей

Во втором полугодии 2024 года объем российского рынка диджитал-рекламы увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 131,4 млрд руб. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Digital Budget.

58% всех расходов на интернет-рекламу (76,5 млрд руб.) пришлось на 10 товарных категорий. Больше всего денег (14 млрд руб.) на нее в отчетный период потратили компании, работающие в сфере финансовых услуг. Маркетплейсы направили на онлайн-рекламу 13,7 млрд руб., бизнес в сфере продажи и доставки продуктов питания — 9,5 млрд руб., букмекеры — 8,1 млрд руб., продавцы бытовой техники и электроники — 6,9 млрд руб.

Почти 42% от всех инвестиций в диджитал-рекламу (55,1 млрд руб.) пришлось на компании, входящие в топ-30 рекламодателей. Лидерами стали «Сбер» (траты на продвижение в интернете достигли 8,7 млрд руб.), Wildberries (4,4 млрд руб.), Х5 Group, Ozon (по 4,2 млрд руб.) и Fonbet (3,6 млрд руб.).

41% совокупного бюджета рекламодателей на онлайн-рекламу пришлось на баннеры, 36% — на paid search («платный поиск»), 12% — на продвижение в соцсетях, 11% — на онлайн-видео.

За год выросли инвестиции в paid search (на 29%) и баннерную рекламу (на 23%). Расходы на продвижение в соцсетях и онлайн-видео, напротив, снизились.