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18+
01.04.2025 в 15:10

«Яндекс Спорттех» дополнит трансляции матчей РПЛ фитнес-данными

С 22-го тура в играх доступны показатели скорости, дистанции пробега и другие параметры футболистов

Трансляции матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) получили обновление: начиная с 22-го тура зрители смогут следить за фитнес-данными футболистов в реальном времени. Показатели скорости, дистанции пробега и другие важные параметры станут доступны зрителям игр «Мир РПЛ» на «Матч ТВ» и в онлайн-кинотеатрах, транслирующих федеральные телеканалы. Данные предоставит сервис «Яндекс Спорттех», который с сезона 2023/2024 является статистическим партнером РПЛ. Об этом Sostav сообщили в «Яндексе».

С помощью технологий компьютерного зрения сервис собирает и обрабатывает более 110 параметров, включая информацию о скорости и преодоленном расстоянии. Данные обновляются в реальном времени.

Теперь, помимо традиционных показателей игры, таких как забитые голы и голевые передачи, зрители смогут оценить физическую форму игроков, наблюдая за топом на основе фитнес-данных.

Владимир Цуканов, СТО направления «Спорт», «Яндекс»:

Сейчас мы предоставляем данные по физической активности футболистов с задержкой в несколько минут за счет технологического решения, автоматизации процессов и постоянной работы над точностью. Это позволяет использовать их прямо во время прямого эфира. В течение сезона мы продолжим развивать проект с фокусом на ускорение предоставления данных, новые параметры и разработку решений для дистрибуции данных для партнеров.

22-й тур Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона 2024/25 начался в прошлую пятницу, 28 марта, матчем между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Игра, которая прошла в Самаре, завершилась крупным поражением «железнодорожников» со счетом 5:1.

РПЛ «Яндекс Спорттех» Мир РПЛ
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