Трансграничный ренессанс: рынок онлайн-импорта в России ускоряет рост

Российский рынок трансграничной интернет-торговли покажет уверенный рост после непростого 2024 года. По данным совместного исследования Data Insight и логистического оператора GBS, которое публикует «Коммерсантъ», в 2025 году оборот сегмента с участием частных лиц достигнет 404 млрд руб., что на 22,8% больше, чем годом ранее. При этом число заказов увеличится на 24,4% — до 209 млн штук.

Как отмечает издание, это будет заметный рост относительно прошлогодней динамики, когда рынок вырос всего на 5,1%, до 313 млрд руб., из-за проблем с банковскими расчетами между российскими контрагентами и китайскими банками, на долю которых приходится до 98% всех поставок.

Несмотря на прогнозируемое восстановление и позитивные ожидания, доля трансграничного сегмента в общем объеме e-commerce в России остается весьма скромной — 3%, согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Активный рост сегмента наблюдался в 2018−2019 годах, когда его доля в общем обороте российского онлайн-ретейла достигала 30%. Однако на фоне пандемии, приведшей к серьезным сбоям в логистике, а также из-за масштабных западных санкций после февраля 2022 года, эта доля сократилась почти в десять раз.

Дополнительным ограничением для B2C-сегмента стал сниженный порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. С апреля 2024 года он составляет всего 200 евро против 1 тыс. евро ранее, что снизило привлекательность прямых покупок для частных лиц.

Тем не менее, рынок адаптируется: по данным консалтинговой компании One Story, резко вырос интерес со стороны предпринимателей, закупающих товары мелким оптом. В результате в 2024 году B2B-сегмент трансграничной торговли показал рост свыше 30% год к году.

Игроки рынка фиксируют увеличение спроса и активное расширение ассортимента. В частности, CDEK.Shopping отчиталась о росте продаж на 11,3% в первом квартале 2025 года, до 1,15 млрд руб., с наибольшим приростом в категориях парфюмерии, ухода и детских товаров. По оценке Евгения Шольчева, основателя агентства «Шольчев», мелкооптовые поставки из Китая обеспечивают высокую маржу — до 80% — что делает модель особенно привлекательной для российских селлеров в условиях изменившейся логистики и спроса.

Ранее в АКИТ подсчитали, что объем трансграничной интернет-торговли в январе этого года вырос на 29%, в феврале — на 28% в годовом выражении. Россияне продолжают покупать на иностранных онлайн-площадках электронику, одежду и обувь и стали чаще заказывать за границей товары для ухода за собой.