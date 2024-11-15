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15.11.2024 в 10:00

Кейс «Транс-Холдинга»: как превращать лиды в продажи квартир

Рекламная компания, увеличившая число заявок в 1,6 раза, снизив их стоимость на 30%

Агентство Southmedia на базе платформы «VK Реклама» провело рекламную кампанию для застройщика «Транс-Холдинг». Результатом стали не только качественные и более дешевые целевые лиды, но и повышение интереса и последующие сделки по продаже квартир застройщика. Каких результатов удалось достичь, редакции Sostav рассказала команда проекта.

О клиенте

«Транс-Холдинг» работает на рынке недвижимости Кировской области с 2011 года и входит в топ-5 региональных застройщиков. При помощи платформы «VK Реклама» команда проекта продвигала строящийся жилой комплекс «Фьюжн».

Цели, KPI и сроки кампании

Целью кампании было привлечение заявок на покупку квартиры — первичных и качественных. Качественной считалась заявка от человека, заинтересованного в покупке квартиры и желающего сделать эту покупку в ближайшее время.

Для оценки эффективности продвижения выбрали два показателя:

  • Стоимость первичной заявки — не более 2 300 руб. с НДС.
  • Стоимость качественной заявки — не более 10 500 руб. с НДС.

Кампания проходила в «VK Рекламе» с 1 по 31 июля 2024 года.

Механика и тактика продвижения

В качестве инструмента продвижения команда агентства Southmedia выбрала рекламные объявления с лид-формой, которая, помимо стандартных полей для указания имени и номера телефона, содержала вопрос о том, какие планировки квартир интересуют пользователя. В лид-форму также добавили дополнительные офферы, которые могли бы повысить интерес пользователя и подтолкнуть к заполнению формы. Целью было уменьшение количества случайных заявок и увеличение конверсии из контакта с рекламным объявлением в качественную заявку.

На креативах обращали внимание аудитории на следующие качественные характеристики жилого комплекса и условия сделки:

  • построен из кирпича, что обеспечивает отличную шумоизоляцию;
  • комфорт-класс;
  • доступный ежемесячный платеж по ипотеке.

На каждом рекламном материале придерживались визуального стиля застройщика. Использовали фирменные цвета, логотип и шрифт, чтобы сделать её узнаваемой среди целевой аудитории.

На изображениях показывали рендеры жилого комплекса и обустройства придомовой территории, планировки квартир и фотографии семей.

В качестве призыва к действию использовали фразу «Узнайте подробнее», так как большая часть аудитории была не знакома с застройщиком / ЖК, и для принятия решения о покупке необходимо было предоставить потенциальным клиентам дополнительную информацию.

Всего запустили 15 кампаний с разными комбинациями таргетингов:

  • Социально-демографические: мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет.
  • Географический таргетинг: радиус 5 км вокруг жилого комплекса, Киров, Кировская область, Кировская область за исключением Кирова, Россия за исключением Кировской области.
  • Интересы: покупка квартиры в новостройке, ипотека, семья и дети.
  • Контекстный таргетинг: по ключевым фразам о покупке квартиры в новостройке, ипотеке, недвижимости в Нововятском районе, бренде и его конкурентах, а также агрегаторах недвижимости.
  • Ретаргетинг: на посетителей сайта объекта и участников опросов, которые не оставили заявку.

В качестве стратегии ставок выбрали «Минимальную цену». Это решение приняли на основании небольшого объема аудитории, интересующейся недвижимостью в Кировской области (80 тыс. человек, по данным «VK Рекламы»). Бюджет устанавливали на сутки. Кампанию оптимизировали на получение лидов с лид-формы.

Результаты

За время действия кампании застройщик получил в 1,6 раз больше лидов, чем за предыдущий месяц.

Стоимость первичного лида — 1 876 руб. — оказалась на 30% меньше, чем в июне, и на 424 руб.меньше планового показателя июля. Качественные лиды удалось привлечь за 5 980 руб., что на 32% меньше, чем в июне, и на 4 520 руб. меньше планового показателя июля (все суммы указаны с НДС).

Кейс «Транс-Холдинга»: как превращать лиды в продажи квартир Кейс «Транс-Холдинга»: как превращать лиды в продажи квартир

Продвижение за месяц обеспечило застройщику две продажи: однокомнатной и двухкомнатной квартир.

Наибольшую эффективность показали кампании с таргетингом на аудитории сообществ конкурентов (результат — 18 качественных лидов), контекстным таргетингом по ключевым фразам о расположении ЖК (результат — 8 качественных лидов) и по общим конверсионным фразам о покупке квартиры в новостройке и так далее (результат — 6 качественных лидов).

Майя Лепенышева, Group Head PPC в Southmedia:

Когда мы анализируем поведение потенциального покупателя квартиры по воронке, мы подмечаем для себя определенные поведенческие паттерны, которые характеризуют каждый этап. Например, что знакомство с рынком недвижимости часто происходит при помощи сайтов-агрегаторов, а при выборе большое значение будет иметь местоположение и знакомая инфраструктура. Отражение большей части этих паттернов мы отслеживали в рекламном кабинете. Это повышает шансы девелопера на присутствие в информационном поле своего покупателя на протяжении всего срока сделки: от формирования потребности до заключения договора.

Алексей Феоктистов, маркетолог, «Транс-Холдинг»:

Благодаря июльской кампании мы добились значительного притока интереса к ЖК Fusion. Реклама привлекла клиентов, серьезно настроенных на покупку, а цена целевого обращения оказалась ниже оговоренной. Инвестиции в продвижение полностью оправдали себя.

«VK Реклама» Southmedia Транс-Холдинг
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