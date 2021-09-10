В Traffic Isobar разработали конструктор для акций с чеками — «Промоготово»

«Промоготово» ориентировано на FMCG-компании, которые часто проводят акции и аналогичные активности для стимулирования продаж. Он включает ресурс Promogotovo.ru и полный комплекс сопровождения проекта. На сайте клиентам предлагается собрать свое промо из уже готовых решений с различными вариантами расположения товаров и призов. В личном кабинете можно посмотреть, как будет выглядеть акция на разных носителях, и отправить себе на почту ее макет. Об этом Sostav рассказали в Traffic Isobar (входит в Dentsu Russia ).

По словам представителей компании, решение позволяет сократить время на референсы и прототипы, и благодаря использованию готового макета на веб-разработку уйдет меньше недели. Запуску проекта предшествовала серия опросов, которые подтвердили гипотезу агентства: среди ключевых проблем при запуске промо для клиентов остается длинная операционная цепочка, что сказывается на сроках подготовки и эффективности кампании.

Ольга Петрова, генеральный директор Traffic Isobar: В большинстве случаев в промоакции задействована целая серия агентств. Одни разрабатывают идею и промомеханику, другие разрабатывают сайт, третьи отвечают за выдачу призов, прорабатывают и расписывают юридические правила конкурсов или обеспечивают техподдержку. Часто бывает, что первоначальная креативная идея разбивается о суровые реалии продакшена или UX пользователя. Мы решили объединить наш огромный опыт запуска промо и создать, с одной стороны, удобное технологическое решение, которое позволит клиентам избежать многих сложностей и сократит не только сроки разработки, но и бюджет на каждую отдельную акцию, а с другой — обеспечивать для клиентов весь проект под ключ: от креативной идеи до рассылки призов. Общее количество промоокон в России — более 6 тыс. Безусловно, не все поддерживаются полноценной промокампанией, но в любом случае мы понимаем, что конкуренция очень высока. И в такой ситуации важна каждая составляющая промо в глазах потребителя: яркая идея, отражающая позиционирование бренда, кастомные призы, полноценно работающий сайт, оперативность валидации чеков, честный розыгрыш и быстрая поддержка. И важно, чтобы все управлялось крайне оперативно.

В Traffic Isobar отметили, что их специалисты также проработали и включили в пакет все важные составляющие промо. Он включает юридическое сопровождение (разработка правил, привлечение ОПД), поддержку пользователей через имейл или jiva, непосредственное проведение розыгрыша, закупку призов, рассылки, оплату налогов через прямое подключение к ФНС и резервным каналам, сервисные рассылки.