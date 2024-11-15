Топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Шадрина арестовали

Басманный суд Москвы арестовал главу департамента Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора ООО «Комплаинс Софт» Антона Менчица. Они обвиняются в мошенничестве, сообщает пресс-служба столичных судов.

Суд арестовал их обоих до 12 января 2025 года.

По данным «Коммерсанта», Шадрину и Менчицу грозит до 10 лет лишения свободы. Они могут быть причастны к хищению средств, выделенных на закупку лицензий для ПО. Речь может идти об ущербе в размере 180 млн руб.

В «Ростелекоме» заявили изданию, что сотрудничают с правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что главу АО «Телеспорт» Петра Макаренко обвинили в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». Ему также грозит до десяти лет лишения свободы.