Топ-менеджер Ozon займется стратегическим развитием Wildberries

Алексей Минаев уходит с поста заместителя управляющего директора Ozon. Он станет директором по стратегическому развитию Wildberries, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сам Минаев подтвердил изданию информацию, объяснив уход из компании «разными причинами».

Два источника сообщили, что вакантное место замдиректора в Ozon займет Елена Заева, бывшая начальница управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы.

Минаев находился на посту замдиректора Ozon с 2021 года. До этого он работал в Минэкономразвития, в том числе три года занимал пост заместителя главы департамента развития цифровой экономики.

Напомним, в июле Ozon покинул управляющий директор Сергей Беляков. Он планировал сосредоточиться на других проектах.