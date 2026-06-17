Топ-5 категорий каналов в Telegram по вовлечению за последние два месяца

Мессенджер Telegram по-прежнему остается главной площадкой для рекламодателей и паблишеров в русскоязычном сегменте. Руководитель отдела реализации TG Cast Владислав Кравчук рассказал Sostav, что проанализировал самые популярные категории телеграм-каналов по показателю Engagement Rate (ER) в период с 10 марта по 10 мая 2026 года и сделал определенные выводы. Был проведен анализ среди 47 самых популярных категорий из 200 тыс. телеграм-каналов.

5. Астрология и эзотерика

ER — 10%.

Просмотры — 32,9 млн.

Реакции — 2,4 млн.

Репосты — 483 тыс.

Комментарии — 243 тыс.

Самый просматриваемый пост в категории «Астрология и эзотерика»

Пост астролога Павла Андреева с прогнозом на ближайшее будущее привлек внушительную аудиторию (278 тыс. просмотров).

Учитывая ER категории, можно сделать вывод о том, что направление жизнеспособно. Мы по-прежнему наблюдаем, как создаются новые каналы, активно продается реклама, следовательно, тематика не пострадала от кризиса платформы, так как многое зависит от лидеров мнений. Показатели напрямую говорят о широкой степени вовлеченности аудитории.

4. Авторские блоги

Пользователи мессенджера, несмотря на ограничения, продолжили следить за блогерами и не отказались от просмотра контента, который был для них интересен.

ER — 10%.

Просмотры — 677,1 млн.

Реакции — 55,3 млн.

Репосты — 5,3 млн.

Комментарии — 4,2 млн.

Самый просматриваемый пост в категории «Авторские блоги»

Пост певицы Клавы Коки о выходе ее нового альбома стал самым популярным в этой категории. Материал набрал 2,54 млн просмотров (ER — 6,5%).

Авторские блоги заняли в списке самых просматриваемых категорий первое место, но по показателю ER они смогли попасть лишь в топ-5. Многое зависит в этом разделе от активности подписчиков и пиара в СМИ.

Очень важно уметь анализировать качество трафика на ресурсах лидеров мнений, поскольку наблюдается тенденция искусственного повышения активности аудитории.

Автор телеграм-каналов «Русская мода» и Outfits Анита Глосс отметила, что удержание подписчиков строится на точном понимании их интересов. По ее словам, в сфере онлайн-медиа именно аудитория задает вектор контента: авторы анализируют реакцию на публикации и увеличивают выпуск материалов, которые получают наибольший отклик.

3. Домашние животные

Сложно представить, что когда-нибудь домашние животные исчезнут из трендов.

ER — 12%.

Просмотры — 12,8 млн.

Реакции — 1,3 млн.

Репосты — 207 тыс.

Комментарии — 73 тыс.

Самый просматриваемый пост в категории «Домашние животные»

Пост от Светланы Акуловой стал самым популярным за рассматриваемый период. Материал набрал 199 тыс. просмотров (ER — 0,2%).

Стоит отметить, что тематика пережила не один кризис, с которым сталкивались паблишеры. На текущий момент ситуация более чем стабильна, паблишеры начали тестировать новые источники привлечения аудитории, чтобы вернуться к прежним экономическим показателям.

Владелец сети каналов RED CAT MEDIA Юрий Тюлькин рассказал, как ограничения в работе мессенджера повлияли на ключевые показатели проектов. По его словам, после блокировок охваты в каналах о животных в среднем упали на 50%. В юмористических каналах ER традиционно выше: охваты там тоже снизились, но из-за специфики тематики остаются выше, чем в других проектах. Для удержания показателя вовлеченности команда не предпринимает дополнительных мер, а просто продолжает публиковать качественный и приятный контент, как и прежде.

2. Аниме и манга

Влияние азиатской культуры в России очень велико, особенно это касается подростковой аудитории, которая внимательно следит за популярными сериалами, фильмами и мангами.

ER — 12%.

Просмотры — 27,2 млн.

Реакции — 2,3 млн.

Репосты — 440 тыс.

Комментарии — 457 тыс.

Самый просматриваемый пост в категории «Аниме и манга»

В категории «Аниме и манга» самым просматриваемым стал пост «Manhwa Efficient». Пост о продолжении истории собрал 287 тыс. просмотров (ER — 20,5%).

Учитывая сам факт огромного вовлечения в азиатскую культуру, данная тематика еще долго будет на плаву: студии по-прежнему снимают и выпускают новые аниме-проекты и манги, а рядовые пользователи с большим интересом изучают все, что связано с этой темой.

1. Скидки и акции

Лидером нашего топа стала категория «Скидки и акции».

ER — 13%.

Просмотры — 40,1 млн.

Реакции — 758 тыс.

Репосты — 371 тыс.

Комментарии — 4,3 млн.

Самый просматриваемый пост в категории «Скидки и акции»

Самым просматриваемым постом стал материал от «Альфа-Выгодно». За рассматриваемый период пост набрал 3,2 млн просмотров (ER — 0,1%).

Мы видим, что у топового поста вовлеченность находится на уровне ниже 1% — это слабый показатель. Категория очень сильно зависит от конкурсов, предоставления скидок и активности пользователей. Паблишеры в «Скидках и акциях» обращают внимание на такой элемент, как «Call to Action» (CTA — призыв к действию).

Тут важно отметить, что рынок перегрет и переполнен рекламой. В тематике буквально каждый второй пост — это не просто контентная единица, это полноценная интеграция. Более того, наблюдается тенденция к удорожанию привлечения аудитории в свои проекты и, как следствие, в некоторых каналах искусственное повышение вовлеченности, чтобы хоть как-то выживать в сложившейся конкурентной среде.

Закупщик рекламы в разделе «Скидки и акции» с пятилетним опытом Иван (Quers) рассказал об изменениях в категории после введения ограничений в Telegram. Он отметил, что эта тематика всегда отличалась низким показателем вовлеченности: если до блокировок среднестатистическим значением ER считалось 5%, то сейчас показатель держится на уровне 2%, что стало абсолютной нормой вне зависимости от качества аудитории. Также эксперт уверен, что нет смысла наполнять подобные каналы детским контентом, поскольку заработок здесь строится исключительно на партнерских программах, где важны именно клики.

Оценка перспектив развития телеграм-каналов в текущих реалиях

Многие паблишеры беспокоятся о будущем Telegram и интересуются: есть ли будущее у платформы в России?

Безусловно, будущее есть. Да, оно может показаться не таким перспективным, как это было 3 года назад, но сейчас все упирается в коммерческую составляющую. На рынок не получится зайти с низким бюджетом, про везение тоже стоит забыть. Только холодный расчет, риск и математика. Если ранее можно было стартовать с условных 300 тыс., то сейчас смело умножаем в 3−4 раза для старта.

Стоит обратить особое внимание на выбор направления, в котором вы хотите развиваться. По своему опыту могу сказать, что есть тематики, которые вызывают повышенный интерес у рекламодателей, как, например, тренды, маркетинг и ретейл.