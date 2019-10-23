Только ты и Бог: Телеканал «Спас» снимет реалити-шоу в монастыре

Православный телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров», съёмки которого пройдут в Нило-Столобенской обители на озере Селигер. Участникам проекта предстоит месяц жить и работать в монастыре в качестве послушников, сообщается на сайте канала.

Съемки шоу начнутся в ноябре. Сейчас «Спас» ищет героев: желающие могут отправить видео-заявку с рассказом о себе и том, почему они хотят пожить в монастыре. В монастыре работают свечной, молочный и столярный цеха, есть коровник, конюшня, пасека. Также у монастыря есть своя ювелирная и художественная мастерская.

Учредителем «Спаса» является Московская патриархия Русской православной церкви, телеканал входит во второй цифровой мультиплекс. Возглавляет канал Борис Корчевников, который ранее вёл передачу «Прямой эфир».