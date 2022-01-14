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14.01.2022 в 07:20

Только четверть россиян знают, что такое метавселенная

5% опрошенных вовсе не верят в будущее цифрового мира

Только 24% россиян оказались знакомы с моделью виртуального мира. Лучше всего об этом осведомлены жители России в возрасте 35−44 лет, а также москвичи, следует из опроса разработчика антивирусных решений ESET.

82% из осведомленных россиян правильно понимает значение слова метавселенная — это «общий цифровой мир, объединяющий физическую, дополненную и виртуальную реальности». 13% уверены, что метавселенная — это нереальный фантастический мир. Небольшая часть респондентов связывает метавселенную исключительно с миром онлайн-игр.

Половина респондентов верит, что метавселенные станут частью нашей жизни уже в ближайшие 5−10 лет, еще 35% думают, что виртуальные миры будущего станут обыденностью через 20−30 лет, 10% уверены — не раньше, чем через 50 лет. И только 5% не верят в будущее метавселенных.

Впервые о создании метавселенной заявил Марк Цукерберг. Тренд подхватили другие крупные бренды, среди них Microsoft, которая планирует интегрировать виртуальную реальность с сервисом Microsoft Teams, и Nike, которая создаёт свой мир на платформе Roblox. Объявил о скорейшем создании метавселенной и разработчик игр из Якутска MyTona.

метавселенная ESET
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