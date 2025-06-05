ТНТ4 завоевал сразу три награды голливудской премии Golden Trailer Awards 2025

29 мая в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения одной из самых престижных международных наград в сфере продвижения кино и телевидения — Golden Trailer Awards 2025. В этом году команда промо телеканала ТНТ4 добилась беспрецедентного успеха: впервые в истории премии российский участник получил три награды.

Победу принесли трейлер к фильму «Нюрнберг», в категории «Лучший иностранный трейлер драмы», а также проморолик «Виртуозное кино», получивший две статуэтки — в номинациях «Лучшее иностранное промо» и «Лучшее оригинальное промо».

Golden Trailer Awards вручается с 1999 года. В разные годы в составе жюри премии были такие легенды индустрии, как Квентин Тарантино, Педро Альмодовар, Бен Стиллер и Бенисио дель Торо. В этом году победителями в других номинациях стали: Warner Bros, Netflix, Universal Pictures, Apple TV+, HBO, Lionsgate, A24 и Sony. В данном контексте победа ТНТ4 не только подтверждает уровень профессионализма российской команды, но и выводит канал в один ряд с крупнейшими студиями мира.

Анна Годунова, директор по маркетингу ТНТ и ТНТ4: Мы каждый год выигрываем в этом конкурсе. Но хет-трик у нас впервые. Как и впервые — наше участие с полноценным трейлером, а не только с тв-спотами. Мы давно доказали, что креатив — вне границ и бюджетов. И приятно, что международные эксперты снова это признали. 108-я, 109-я и 110-я международные награды канала — это красивые цифры, на которых останавливаться мы не собираемся.

Команда ТНТ4 уже не первый год становится победителем премии. В 2023 году награду получил ролик «Кинолето», в 2022 — «Сплошное кино», в 2021 — «Правильное кино», а в 2019 — «Одинаково мощное кино».