«Тинькофф Журнал» запустил сериал в стиле аниме о студенте и мудром тапире

«Тинькофф Журнал» выпустил короткометражный сериал в стиле аниме. Он рассказывает о том, с какими взрослыми повседневными проблемами сталкиваются молодые люди и как их грамотно решать.

Главные герои сериала — 18-летний студент Санёк и мудрый тапир Борян. Санёк всю жизнь прожил с бабушкой, не выходя из зоны комфорта. Он переехал в Москву из маленького городка. Санёк обожает компьютерные игры и хочет стать лучшим кибератлетом, любит аниме, мангу, сериалы и считает, что взрослеть — это скучно. Борян — антропоморфный тапир с богатым жизненным опытом, продавец «Книги знаний» в игре, в которую играет Санёк. У него есть ответы на все житейские и финансовые вопросы.

В сериях обыграют ответы на следующие вопросы: как студенту найти работу по душе? Как пройти собеседование и арендовать квартиру? Как справляться со стрессом и уживаться с соседями? Как закупить продукты и не потратить всю зарплату?

Сериал близок к жанру сёнэн, который популярен у подростков и молодых людей. Обычно главный герой сёнэнов — целеустремлённый молодой человек, живущий своей мечтой и постоянно преодолевающий препятствия на пути к ней. Сериал снят с элементами юмора, экшена и отсылками к другим аниме.

Первый сезон насчитывает 12 выпусков. Серии будут выходить один раз в неделю по четвергам. Первая серия вышла 1 февраля на площадках VK и YouTube.