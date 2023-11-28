«Тинькофф» запретит работать сотрудникам, уехавшим за границу

Сотрудникам «Тинькофф Банка» с 2024 года будет запрещена удаленная работа за пределами России, кроме Белоруссии, Армении и Казахстана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

В «Тинькофф» объяснили такое решение двумя правилами. Во-первых, меры связаны с тем, что банк является системно значимой организацией, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по контролю. Второй причиной является безопасность данных. «В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — подчеркнул представитель банка.

По словам собеседников издания, такую информацию им сообщили неофициально HR-менеджеры или руководители направлений. Сейчас некоторые сотрудники «Тинькофф» находятся в поиске нового места работы из-за выдвинутых условий. В целом удалённая работа за границей, например в отпуске, возможна по согласованию с руководителем.



Ранее сообщалось, что количество сотрудников группы «Яндекс» за границей в 2022 году выросло в три раза, до 1,7 тыс. человек. Большая часть из них — уехавшие из России IТ-специалисты. Из международных хабов работает около 8% от общего числа сотрудников. Однако собеседники издания отмечают, что приведенная цифра не включает несколько тысяч человек, которые работают в формате неполного рабочего дня.