«Тинькофф» потратил на продвижение 11,5 млрд рублей в первом полугодии

Группа «Тинькофф» опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала и первого полугодия 2021 года. Расходы компании на маркетинг и рекламу за первое полугодие превысили затраты всего прошлого года: они составили 11,5 млрд руб., а за весь 2020 год — 10,6 млрд руб.

При этом в первой половине прошлого года расходы компании на продвижение составили 3,4 млрд руб., что меньше, чем годом ранее — 4,6 млрд руб. в первом полугодии допандемийного 2019 года.

За второй квартал на рекламу и маркетинг компания потратила 6,7 млрд руб. В прошлом году расходы составили 1,7 млрд руб. за тот же период.

Выручка группы тоже увеличилась: во втором квартале она поднялась на 37% и составила 65 млрд. руб. против 47,4 млрд руб. прошлого года. За первое полугодие выручка составила 121,8 млрд руб.

Чистая прибыль во втором квартале увеличилась на 57% и достигла 16,1 млрд руб. против 10,2 млрд руб. за тот же период 2020 года. За первое полугодие показатель вырос на тот же процент и составил 30,3 млрд руб. против 19,3 млрд руб. годом ранее.

В июле TCS Group, владеющая «Тинькофф банком», вышла из капитала билетного оператора «Кассир.ру». TCS владела 29,13% компании. Согласно данным базы СПАРК, она вернула свою долю основному владельцу компании Евгению Финкельштейну. В середине июля доля Финкельштейна выросла с 55,87 до 85%, она полностью находится в залоге у «Тинькофф банка».