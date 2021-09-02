«Росмагия», Кукушкин и Олег: «Тинькофф» и МХТ покажут первый AR-спектакль с голосовым помощником

«Тинькофф» совместно с Мобильным художественным театром под руководством Михаила Зыгаря поставил аудиоспектакль «Росмагия». По словам компании, это первый в России AR-спектакль, главную роль в котором исполнил голосовой помощник. Премьера постановки состоится 2 сентября в 19:00 — ее трансляция будет в эксклюзивном доступе для клиентов банка.

«Росмагия» — аудиоспектакль, сценарий которого создан по мотивам нескольких произведений Аркадия и Бориса Стругацких. Как отметили его авторы, во время постановки слушатели погрузятся в действие с помощью AR-технологий — участники действия смогут оживить элементы городской инфраструктуры, а также повторить маршрут героев digital-перформанса на территории Москвы Сити.

Озвучили спектакль известные российские актеры — в «Росмагии» можно будет услышать Никиту Кукушкина (он исполнил роль сотрудника загадочного института), Ирину Безрукову (Щука) и Дарью Мельникову (Стеллочка). Закулисье создания проекта театр выложил в своем Instagram.

Михаил Зыгарь, художественный руководитель Мобильного художественного театра: Создавая этот спектакль, мы вдохновлялись творчеством Стругацких, но пытались представить, о чем бы они писали сегодня. Их фантастические романы очень современны — и наш спектакль, в котором мы превратили НИИИЧАВО в «Росмагию», на мой взгляд полностью соответствует их духу и смелой литературной традиции.

Голосовой ассистент Олег выступит в качестве помощника Привалова, который поддерживает героя, направляет его и помогает узнавать о последних изобретениях магов.

Павел Калайдин, директор по технологиям искусственного интеллекта «Тинькофф»: Наш голосовой помощник Олег постоянно учится новому и совершенствует свои навыки. Участие в спектакле — это эксперимент, в котором голосовой ассистент, будучи одним из главных героев, становится еще ближе к пользователям. Он умеет вовремя дать правильный совет, поддержать и рассмешить своего клиента, а также помочь ему освоиться в мире волшебных технологий — практически все то, что Олег делает ежедневно. Присутствие героя в звуковом спектакле полезно для того, чтобы люди привыкали к голосовому помощнику, который будет в их жизни, могли лучше узнать его и проникнуться симпатией.

Со 2 октября доступ к спектаклю получат все остальные пользователи приложения МХТ (стоимость билетов для них составит 379 рублей, при этом клиенты экосистемы «Тинькофф» смогут воспользоваться промокодом на бесплатное прослушивание).

Детали проекта скоро можно будет узнать на Sostav — следите за новостями и подписывайтесь на наш Telegram-канал.

Состав творческой группы:

Автор — Максим Жегалин

Режиссер — Алексей Киселев

Продюсер — Михаил Зыгарь

Исполнительный продюсер — Вера Макаренко

В ролях:

Олег — Олег, голосовой помощник Тинькофф

Александр Привалов — Никита Кукушкин

Стеллочка — Дарья Мельникова

Щука — Ирина Безрукова

Корнеев — Петр Вяткин

Угрозин — Артем Цуканов

Ойра-Ойра — Рустам Ахмадеев