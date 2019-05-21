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21.05.2019 в 12:40

«Тинькофф банк» начал продавать авиабилеты без посредников

Новую услугу можно получить в сервисе «Тинькофф путешествия»

Depositphotos

«Тинькофф банк» перезапустил сервис «Тинькофф путешествия», который находился в тестовом режиме с 2018 года, сообщает VC.

Теперь клиенты любых банков смогут купить в этом приложении билеты на самолеты, забронировать отели или арендовать автомобили. В тестовом режиме сервис предлагал билеты от сервисов «Авиакассы», OneTwoTrip и других.

После перезапуска сервис заработал напрямую с системами бронирования madeus, Sirena и другие. Все вопросы с приобретением авиабилетов будет рассматривать техническая поддержка «Тинькофф банка». Банк собирается зарабатывать в этом сервисе за счет комиссий от авиакомпаний и на комиссиях от посредников.

Инвестиции в проект с июня 2018 года около $2 млн. Они разошлись на покупку ПО и заработную плату. На данный момент через сервис продается 70−80 тысяч билетов каждый месяц, половину из них приобретают клиенты банка.

Тинькофф банк
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