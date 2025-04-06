Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

iConText Group
Елена Корниенко (Elena Korn)
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.04.2025 в 12:22

Tinder учит флиртовать с помощью ИИ

Сервис выпустил игру, в которой пользователи тренируют навыки общения с виртуальными собеседниками

Сервис знакомств Tinder запустил интерактивную игру на базе искусственного интеллекта под названием The Game Game, которая обучает пользователей искусству флирта.

Игра разработана как симулятор знакомства, в котором участники общаются с виртуальными персонажами в реалистичных сценариях, имитирующих свидания и первые знакомства. За диалоги отвечает последняя версия модели ChatGPT-4o от OpenAI, адаптированная под формат коротких и живых бесед. Сценарии создавались с учетом реального поведения пользователей Tinder, а сама платформа анализирует реплики и дает обратную связь: где перебор, где недобор, а где идеальный баланс.

По словам разработчиков, цель проекта — не заменить живое общение, а помочь преодолеть неловкость, научиться быть искренним и интересным в переписке, прежде чем выйти в «большую игру» — настоящее свидание.

Tinder отмечает, что проект стал продолжением стратегии по «геймификации» приложения, где обучение, развлечение и развитие эмоционального интеллекта идут рука об руку. В будущем компания рассматривает возможность внедрения подобных сценариев в основные функции сервиса.

Tinder ИИ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.