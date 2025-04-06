Tinder учит флиртовать с помощью ИИ

Сервис знакомств Tinder запустил интерактивную игру на базе искусственного интеллекта под названием The Game Game, которая обучает пользователей искусству флирта.



Игра разработана как симулятор знакомства, в котором участники общаются с виртуальными персонажами в реалистичных сценариях, имитирующих свидания и первые знакомства. За диалоги отвечает последняя версия модели ChatGPT-4o от OpenAI, адаптированная под формат коротких и живых бесед. Сценарии создавались с учетом реального поведения пользователей Tinder, а сама платформа анализирует реплики и дает обратную связь: где перебор, где недобор, а где идеальный баланс.



По словам разработчиков, цель проекта — не заменить живое общение, а помочь преодолеть неловкость, научиться быть искренним и интересным в переписке, прежде чем выйти в «большую игру» — настоящее свидание.



Tinder отмечает, что проект стал продолжением стратегии по «геймификации» приложения, где обучение, развлечение и развитие эмоционального интеллекта идут рука об руку. В будущем компания рассматривает возможность внедрения подобных сценариев в основные функции сервиса.