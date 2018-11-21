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Тина Канделаки инвестирует в фильм со Стасом Михайловым

21.11.2018 в 16:15

Картина выйдет в прокат в 2020 году

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки станет сопродюсером фильма, главную роль в котором сыграет певец Стас Михайлов​​. Снимать картину планируют вместе с владельцем студии Goose Films Давидом Кочаровым, пишет РБК со ссылкой на заявление Канделаки.

«Это будет комедия о празднике 8 Марта и неразрывно связанном с ним Стасе Михайлове», — рассказала Канделаки, уточнив, что выход фильма в прокат запланирован на весну 2020 года.Подробности сценария, производственный бюджет и состав съемочной группы продюсер не раскрыла, однако уточнила, что станет соинвестором ленты.

У Канделаки и Кочарова есть опыт сотрудничества: вместе с гендиректором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым они выступали продюсерами комедийного сериала о футболе «Большая игра». Однако съемки фильма станут продюсерским дебютом не только для Канделаки, но и для Кочарова. В 2013−2017 годах он работал режиссером-постановщиком Comedy Club, а также был режиссером третьего сезона сериала «о поколении 30-летних в современной России» «Сладкая жизнь», выходившего на ТНТ в 2014−2016 годах. Семь эпизодов третьего сезона, которые вещатель показал в мае-июне 2016-го, имели успех у зрителей.

Гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин оценивает бюджет на съемки комедии в среднем от 40 млн руб., но он зависит от ряда факторов, в данном случае от гонорара Михайлова. Кроме того, расходы на производство зависят в том числе от того, где будет сниматься картина — «на натуре» или это будет в основном павильонная съемка, присутствует ли в фильме графика и т. д. По мнению Верещагина, такая картина «потенциально будет интересна женской аудитории в регионах».

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