Тина Канделаки инвестирует в фильм со Стасом Михайловым

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки станет сопродюсером фильма, главную роль в котором сыграет певец Стас Михайлов​​. Снимать картину планируют вместе с владельцем студии Goose Films Давидом Кочаровым, пишет РБК со ссылкой на заявление Канделаки.

«Это будет комедия о празднике 8 Марта и неразрывно связанном с ним Стасе Михайлове», — рассказала Канделаки, уточнив, что выход фильма в прокат запланирован на весну 2020 года.Подробности сценария, производственный бюджет и состав съемочной группы продюсер не раскрыла, однако уточнила, что станет соинвестором ленты.

У Канделаки и Кочарова есть опыт сотрудничества: вместе с гендиректором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым они выступали продюсерами комедийного сериала о футболе «Большая игра». Однако съемки фильма станут продюсерским дебютом не только для Канделаки, но и для Кочарова. В 2013−2017 годах он работал режиссером-постановщиком Comedy Club, а также был режиссером третьего сезона сериала «о поколении 30-летних в современной России» «Сладкая жизнь», выходившего на ТНТ в 2014−2016 годах. Семь эпизодов третьего сезона, которые вещатель показал в мае-июне 2016-го, имели успех у зрителей.