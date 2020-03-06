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18+
06.03.2020 в 08:20

Time посвятил обложки лучшим женщинам столетия

В номинацию журнала попали Елизавета II, Мадонна, Грета Тунберг и участницы Pussy Riot

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Американский журнал Time поместил на обложку выдающихся «Женщин года», которые, по версии журнала, определили облик последнего столетия.

Новый рейтинг составлялся по аналогии с ежегодным рейтингом «Человека года», в котором зачастую участвовали только мужчины. Так, в журнале выбрали самую влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920-х годов, которая «затмевала всех остальных». Всего было создано 89 новых обложек, ещё 11 достались женщинам, ранее уже победившим в номинации «Человек года».

Time:

От Амелии Эрхарт до Бейонсе, от Эвы Перон до Малалы Юсуфзай — встречайте 100 женщин, определивших облик столетия.

Среди выдающихся женщин, украсивших обложки, — мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II и принцесса Диана, единственная женщина-премьер Индии Индира Ганди, немецкий канцлер Ангела Меркель, певица Мадонна, супруга американского президента Мишель Обама, эко-активистка Грета Тунберг и многие другие. Обложку за 2012 год украсили участницы группы Pussy Riot из России.

TIME
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