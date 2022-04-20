TikTok замаскировался в App Store под Likee

UPD: Приложение снова доступно по стандартному запросу.

Приложение соцсети TikTok доступно в App Store через поисковый запрос на слово Likee. Ранее пользователи гаджетов Apple обнаружили, что соцсеть пропала из магазина приложений.

Владельцы iPhone сообщали о том, что TikTok исчез из магазина приложений компании Apple. При этом в онлайн-магазине от Google для операционной системы Android приложение по-прежнему доступно и при прямом запросе.

Теперь пользователи смартфонов компании Apple из России могут найти приложение с помощью поискового запроса «Likee». Это соцсеть, в которой по аналогии с TikTok можно создавать и публиковать короткие видеоклипы с музыкой, спецэффектами и дополненной реальностью.

В начале марта TikTok объявил о временной приостановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории РФ.

Ранее из официального магазина приложений Apple начали пропадать приложения банков и организаций, попавших под санкции. Среди прочих пропало приложение ВТБ, однако банк обновил web-версию «ВТБ Онлайн», чтобы её было удобнее использовать на мобильных устройствах.