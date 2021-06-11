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11.06.2021 в 16:20

TikTok повысил цены на рекламу на топовых местах для размещения

Однодневный баннер на главной странице может стоить около $2 млн

TikTok повысил цены на размещение однодневной рекламы на топовых местах. Например, пространство, которое называется «видом сверху» — первое, что видят пользователи при запуске приложения. Реклама в этом месте обойдется компании в $1,5 млн в день национального праздника в третьем квартале и более чем $2 млн в четвертом квартале, сообщает Bloomberg.

В прейскуранте TikTok есть и другие важные для рекламодателей места, однако цена на них намного ниже. Так, первое рекламное место в ленте пользователя стоит в два раза дешевле, поскольку его видят меньше 50 млн пользователей.

По заявлению издания, цена выросла в значительной степени из-за растущей клиентской базы приложения. По состоянию на август прошлого года у TikTok было более 100 млн активных пользователей в США, по сравнению с 11 млн в начале 2018 года. По оценкам компании, любой, кто приобрел рекламное место, мог получить 109 млн показов.

Ранее в TikTok рассказали об особенностях запуска хэштег-челленджей для брендов. Представители компании поделились с Sostav, как эффективно использовать этот новый инструмент для создания пользовательского контента.

TikTok
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