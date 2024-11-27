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27.11.2024 в 17:55

TikTok намерен запретить подросткам применять бьюти-фильтры

Сервис также ужесточит систему блокировки пользователей младше 13 лет

TikTok планирует в ближайшие недели запретить несовершеннолетним пользователям применять бьюти-фильтры при записи видео. Цель инициативы — защитить психологическое благополучие подростков, пишет The Guardian.

Компания запретит применять несовершеннолетним пользователям фильтры, которые изменяют черты лица, например, увеличивают глаза и губы, выравнивают тон кожи. Фильтрами, добавляющими кроличьи ушки или собачьи носы, всё также можно будет пользоваться.

Широкое распространение бьюти-фильтров приводит к тому, что подростки, в особенности девочки, начинают критично относиться к своей внешности. А это чревато возникновением тревожности и падением самооценки.

TikTok также ужесточит систему блокировки пользователей младше 13 лет. До конца года сервис запустит пробную версию новых автоматизированных систем, использующих машинное обучение, для выявления тех, кто нарушает возрастные ограничения.

Дети TikTok фильтры
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