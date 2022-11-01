Сотрудникам TikTok в России предложили переехать в другие страны за свой счёт

Сотрудникам российского подразделения TikTok (принадлежит китайскому конгломерату ByteDance) предложили релоцироваться в Казахстан, Армению или Киргизию после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в TikTok и бывшего сотрудника компании.

По информации собеседников издания, руководство TikTok предложило сотрудникам, которые не захотели работать из России, переехать в одну из трёх стран. При этом расходы на транспорт, жильё и прочие нужды сотрудники должны были взять на себя.

С середины октября компания позволила сотрудникам российского офиса работать из любой страны, в которой у них есть разрешение на работу. Дополнительно им нужно было подписать соглашение к трудовому договору о работе из другого региона.

При этом часть сотрудников переживали за то, что у них нет отсрочки, а российское юрлицо TikTok не включено в реестр ИТ-компаний и не может обеспечить им бронь. Представители компании на это отвечали, что «они обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию», рассказал собеседник РБК.



26 октября руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина на своей странице в LinkedIn сообщила, что возглавит новый офис компании в Казахстане. Представитель TikTok на вопросы издания не ответил.



По данным одного из источников РБК, до начала специальной военной операции в российском офисе TikTok работали 200 — 300 сотрудников. Кто-то из них физически находился не в России, назвать количество сотрудников собеседник затруднился. Сейчас, «судя по сообщениям в [рабочих] чатах, каждый третий сотрудник находится в других странах», подчеркнул он.

Один из собеседников РБК, близких к TikTok, отметил, что после приостановки работы площадки в России часть сотрудников местного офиса стали работать в других международных командах, например ближневосточной, оставаясь при этом сотрудниками российского офиса.

В начале марта китайская соцсеть ограничила работу в России из-за новых поправок в законодательство, вводящих уголовную ответственность за фейки о ВС РФ. В компании заявили, что продолжение работы в России опасно. Соцсеть приостановила распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России.