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01.04.2022 в 17:25

Турецкий фастфуд, сахар и бесплатный VPN: популярные запросы россиян в интернете в марте

Сверхпопулярным в категории «Финансы» стал запрос про международную платёжную систему UnionPay

Агентство интернет-маркетинга TexTerra провело исследование и выяснило, что россияне искали в интернете в марте и почему. Самыми интересными и неожиданными запросами агентство поделилось с Sostav.

Аналитики TexTerra использовали данные Google Trends за последние 30 дней в России. Сервис показывает, как выросла популярность поисковых запросов пользователей в разных тематиках. Запросы, связанные с текущими событиями на Украине, не учитывались.

В категории «Интернет и телекоммуникации» первенство у трёх запросов:

  • «бесплатный vpn» — вырос на 500%;
  • «vpn для телефона» — рост на 350%;
  • «телеграм» — рост на 180%.

После начала блокировок социальных сетей и сервисов пользователи начали интересоваться, есть ли в Северной Корее интернет. Запрос «северная корея запреты» вырос за месяц на 500%, а запрос «как живет северная корея» вообще стал сверхпопулярным, говорится в исследовании.

Фото: TexTerra Фото: TexTerra

Показатель на шкале слева обозначает 100%. Этому значению соответствует пик интереса к запросу за указанный период.

Некоторые пользователи решили удалить все приложения компании Meta, признанной экстремистской в России.

Фото: TexTerra

Самые популярные запросы в категории «Финансы» в марте:

  • «unionpay» (сверхпопулярный запрос);
  • «кредитные каникулы 2022» — вырос на 4250%,
  • «дефолт» — вырос на 1700%.

В TexTerra отметили рост запросов, связанных с лотереями. Из-за того, что все запросы включают «тираж 1421» можно подумать, что интерес к лотереям всегда был примерно одинаковым, а сверхпопулярность получили только запросы, касающиеся именно последнего тиража. Однако сервис быстрого подбора ключевых слов «Букварикс» подтверждает, что тренд действительно вырос.

Фото: TexTerra Фото: TexTerra

Ещё пользователи интересовались покупкой китайской валюты. В агентстве назвали это «более здравым инвестиционным трендом», чем вложение в лотерейный билет, исходя из того, как стремительно укрепляется русско-китайская дружба.

Фото: TexTerra

Отдельный тренд — это средства гигиены. Популярность запросов вида «бренд + производитель» объясняется намерениями пользователей выяснить, что станет дефицитным, а что вообще пропадёт с полок магазинов, считают в TexTerra.

Популярные запросы в категории «Красота и фитнес»:

  • «российские бренды косметики» вырос на 1150%;
  • «inditex» — на 1000%;
  • «многоразовые прокладки» — рост на 950%.
Фото: TexTerra

Аналитики TexTerra отмечают, что основной сверхпопулярный запрос — «как вести себя при ядерном взрыве». На графике Google Trends за 12 месяцев, а не за 30 дней, хорошо прослеживается «взрывной интереса» к данной теме.

Фото: TexTerra Фото: TexTerra

Следующий набор сверхпопулярных запросов в другое время мог бы озадачить. Но если посмотреть запросы про галлоны и литры отдельно, всё становится понятно — россияне таким образом интересуются, насколько подорожал бензин у наших бывших «партнёров».

В категории «Автотранспорт» лидируют запросы:

  • «галлон бензина» — рост на 1350%;
  • «цена бензина в сша» — вырос на 750%,
  • «уаз патриот цена» — рост на 350%.
Фото: TexTerra Фото: TexTerra

В категории «Продукты питания и напитки» пользователей интересовали:

  • «турецкая сеть фастфуда», по запросу «chitir chicken» — рост на 1400%;
  • «pepsico» — запрос вырос на 650%;
  • «молока рыбы это» — рост на 1800%.

В тренде также два запроса про сахар. «Купить сахар оптом» — вырос на 2200% и «почему в магазинах нет сахара» — рост на 2850%.

UnionPay VPN TexTerra
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