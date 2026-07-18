Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.07.2026 в 12:26

Tesla вышла на рынок велосипедов

Компания представила детский беговел вместо ожидаемого электровелосипеда

1

Tesla представила новый продукт — детский беговел стоимостью $225. Новинка рассчитана на малышей от двух до пяти лет весом до 35 кг.

Беговел получил легкую раму и регулируемое по высоте сиденье с пятью положениями. В комплект также входят инструменты для самостоятельной сборки. При этом модель не оснащена электроприводом, ребенок передвигается, отталкиваясь ногами от земли.

Выход новинки вызвал обсуждение среди поклонников бренда. В последние годы многие ожидали, что Tesla представит полноценный фирменный электровелосипед, который в сообществе неофициально называют Model B. Вместо этого компания выпустила продукт для самой юной аудитории.

Стоимость беговела также привлекла внимание. Цена в $225 заметно превышает стоимость большинства моделей массового сегмента, однако сопоставима с продукцией премиальных производителей детских велосипедов. Таким образом Tesla сразу позиционирует новинку как брендовый продукт высокого ценового сегмента.

Это не первый детский товар в ассортименте компании. Ранее Tesla выпускала мини-электромобиль, детский квадроцикл Cyberquad ATV, игрушки и фирменную одежду.

Tesla Велосипед
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.