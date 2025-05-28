Тендеры в прошлом: как бизнес перейдет на новые правила закупок креатива

Когда одна свежая идея важнее месяца ожидания, тендеры с их многоэтапными процедурами и бюрократией становятся тормозом, а не инструментом отбора креатива. Рынок ускоряется, и бизнес уже переходит на малые закупки и модели, которые позволяют выбирать идеи за считаные дни. В этом тексте — о том, какие подходы заменят традиционные тендеры в ближайшем будущем, почему отказ от формальностей неизбежен и как компании смогут быстрее получать актуальные решения, Sostav рассказывает основатель платформы «Безтендера.рф» Владилен Ситников.

Где тендеры уже не работают

В последние годы мир закупок переживает невиданный до сих пор всплеск автоматизации: компании переходят на сквозные цифровые платформы, где оформление заявок и контрактов проходит за несколько кликов без громоздких тендерных процедур. С 1 января 2025 года в силу вступили важные изменения: теперь для закупок по 44-ФЗ обязательно электронное актирование контрактов через единую информационную систему (ЕИС). Это означает, что бумажные документы о приемке товаров и услуг полностью ушли в прошлое, и заказчики обязаны фиксировать выполнение контрактов только в электронном виде. Новый подход призван повысить прозрачность и упростить контроль за исполнением обязательств, дополнительно стимулируя бизнес быстрее осваивать цифровые инструменты.

Такая модель отлично показывает себя при закупках типовых товаров и услуг, от канцтоваров до промышленных компонентов. В строительстве и ретейле отчетливо виден тренд: вместо трех месяцев тендера все нужное заказывают онлайн за пару дней на той же площадке, где работают с собственной интегрированной системой снабжения.

Однако в креативе и дизайне этот подход не приживается: любые алгоритмы не способны учесть субъективную оценку цвета, идеи или эмоционального посыла. Дизайн по определению не подчиняется формальным шаблонам, здесь невозможно измерить тональность визуала «по ГОСТу», а залогом успеха выступают «живые» инсайты и гибкий диалог. Попытка автоматизировать выбор креатива оборачивается «машинной» конвейеризацией: вместо уникальных концепций клиенты получают типовые решения, а талантливые команды уходят туда, где их работу ценят иначе.

Альтернативные модели закупок

Пока классические тендеры задерживают запуск креативных кампаний на месяцы и съедают до 15% бюджета на юридические и административные расходы, рынок активно ищет новые, этичные и прозрачные модели закупок, ориентированные на быстрые результаты и реальные KPI. Масштаб госзакупок малого объема (ЗМО) по 44-ФЗ вырос на 268% в III квартале 2024 года, что подтверждает востребованность процедур, где закупку можно оформить за 5 дней вместо стандартных 2−3 месяцев тендерной рутины.

В 2023 году объем закрытых конкурентных процедур в сфере госзакупок достиг 2,5 трлн рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. При этом, по данным Комиссии по этике АКАР, 92% участников рекламного рынка выступают за необходимость формирования новой экосистемы с прозрачными и этичными условиями взаимодействия. Более половины респондентов (55%) считают существующую систему тендеров неэффективной и готовы перейти на альтернативные модели закупок.

Параллельно заказчики уже активно пробуют новые форматы: прямой доступ к креаторам через цифровые платформы, где публикуют короткий бриф и получают от 10 до 15 готовых концепций за 24−48 часов, оплачивая только выбранный вариант. Такой подход позволяет экономить до 15% бюджета, исключать риски демпинга и формировать прозрачные, доверительные отношения с исполнителями.

Прогноз: как изменятся закупки креатива

Традиционные тендеры постепенно утратят ценность просто потому, что рынок и технологии сегодня меняются слишком быстро. На смену придут гибкие модели, где решение о сотрудничестве будет приниматься не раз в год по жестким правилам, а постоянно и в тесном диалоге с исполнителями. Вот шесть образов, как могут выглядеть закупки творческих продуктов в ближайшее время:

Подписка на креативные команды. Компании будут заключать месячные или квартальные договоры с командами дизайнеров и копирайтеров, оплачивая фиксированную сумму за доступ к набору услуг: от быстрой доработки визуалов до разработки новых концепций. Такая модель позволяет удерживать пул экспертов и платить только за фактическое время работы, а не за конкурсные презентации.



DAO-подход и децентрализованные закупки. На блокчейн-платформах появятся «децентрализованные автономные организации» (DAO), где сообщество авторов и клиентов вместе голосует за лучшие идеи. Прозрачность операций и автоматические смарт-контракты обеспечат честный отбор и моментальную оплату без посредников.



Community sourcing через профессиональные сети. Вместо закрытых тендеров бренды будут привлекать сообщества дизайнеров и маркетологов через профессиональные платформы, публиковать задачи, получать обратную связь и быстрые идеи от участников с подходящим опытом, а не от случайно приглашенных агентств.



Revenue share и перформанс-партнерства. Все больше проектов будут строиться на разделении дохода: подрядчики получают не фиксированную ставку, а процент от роста продаж, привлеченных кампанией. Это создаст настоящий стимул для глубокой проработки идей и долгосрочного сотрудничества.



On-demand creative pools. Компании формируют «резерв» из фрилансеров и студий, готовых подключаться к проектам на короткие спринт-сессии. В пуле всегда есть специалисты для моментального реагирования на срочные задачи, без проведения тендера и подготовки длинных презентаций.



AI-human co-creation студии. Генеративные инструменты станут не конкурентом, а помощником: первые наброски идей создаются ИИ, после чего живые авторы шлифуют и сравнивают варианты. Закупки креатива будут включать доступ к таким гибридным студиям, где скорость генерации сочетается с человеческой экспертизой.

Партнерство вместо тендеров

Компании, уставшие от многомесячных конкурсов и формальных баталий, все чаще переходят на прямой диалог с командами дизайнеров и копирайтеров, где решения рождаются в режиме реального времени. Вместо тендеров формируют небольшие сессии с проверенными исполнителями, в течение нескольких дней из потока идей выделяют самые сильные и сразу запускают их в работу.

Пилотные закупки малого объема дают возможность протестировать формат без отказа от привычных процедур: достаточно провести одну-две пробные сессии и сравнить скорость, качество идей и затраты. Те, кто первым опробует гибкие модели, комбинируя короткие креатив-сессии и контракты на результат, получат конкурентное преимущество. Они будут запускать актуальные кампании мгновенно, экономить бюджет и заручаться энергией вдохновленных профессионалов.

Потребности рынка сегодня меняются слишком быстро, чтобы месяцами ждать оформления тендерных процедур. В условиях, когда аудитория уходит в закрытые сообщества и требует персональных решений, массовый подход больше не приносит успеха. Только прямой контакт с креаторами позволит бизнесу создавать уникальные кампании, адаптированные под узкие, но максимально вовлеченные сегменты потребителей.

Одновременно с этим популярность игровых и интерактивных форматов стремительно растет, и компании, застрявшие в тендерных формальностях, будут неизбежно проигрывать в гонке за внимание аудитории. Новый подход, основанный на скорости и гибкости, поможет оперативно тестировать свежие идеи и оставаться на шаг впереди конкурентов.

Наконец, переход пользователей на платные форматы интернет-контента, повышенные требования к приватности и качеству делают традиционные закупочные процедуры бессмысленными. Компании, отказавшиеся от тендеров и работающие по новым, прозрачным и этичным моделям, смогут учитывать запросы аудитории на приватность и доверие с самого начала взаимодействия. Такой подход создает долгосрочные, выгодные для бизнеса отношения с потребителями и креативными командами.