Подборка тендеров: «Магнит», МТС, «Мясницкий ряд» и другие

Sostav в очередной раз собрал актуальные тендеры на рекламную тематику. На этот раз подрядчиков ищут АО «Тандер», ПАО «МТС», ООО «Деловой офис», а также МПЗ «Мясницкий ряд».

АО «Тандер» проводит поиск поставщика услуг по ведению корпоративных каналов в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Яндекс. Дзен») для сотрудников компании «Магнит». Победителю также предстоит вести корпоративное сообщество для офисных сотрудников в Telegram.

Необходимо будет разрабатывать SMM-стратегии, писать тексты и посты, креативность и уникальность которых соответствует редакционной политике компании, а также публиковать видеоролики и графические материалы (в том числе мемы), адаптированные к специфике каждой социальной сети. Кроме администрирования и модерации каналов победитель будет проводить конкурсы, собирать обращения от сотрудников, заниматься настройкой рекламы и вести отчеты о ее эффективности.

Документы для участия принимаются до 5 июня 05.06.2025 до 14:00.

АО «Тандер» проводит предварительный квалификационный отбор производителей креатива под акцию лояльности «Дикси». Компании требуются услуги по разработке рекламного дизайна и концепции, а также прямому маркетингу и почтовой рекламе

Участники, приславшие подписанный NDA будут внесены в пул потенциальных участников закупочной процедуры.

Далее будет запущен закрытый сбор предложений с полным брифом.

Прием заявок завершается 04.06.2025 в 15:00.

ООО «Деловой офис» ищет агентство для оказания услуг по закупке и размещению наружной и печатной рекламы для бренда iRU, нацеленной на микс аудиторий b2b + b2c. В задачи войдет координация размещений и публикаций, подготовка отчетности, маркировка рекламных размещений и передача необходимых данных.

У агентства обязательно должен быть опыт работы по размещению рекламы для микса b2b и b2с аудиторий в категории диджитал, транспорт и бортовые журналы (авиа и ж/д).

Бюджет тендера составит 20 млн руб. Заявки принимаются до 12:00 10 июня.

ПАО «МТС» объявляет тендер: закупка услуг платформы для e-mail маркетинга на 24 месяца. Поставщик должен предоставить сервис для массовой рассылки e-mail, отвечающий требованиям, указанным в техническом задании. В частности, он должен содержать встроенный drag-and-drop конструктор писем и возможность сохранять, редактировать и переиспользовать шаблоны. Объем работы базы должен учитывать не менее 500 тыс. клиентов. С помощью платформы организация будет оказывать различные виды услуг e-mail маркетинга.

Прием документов продлится до 4 июня.

ООО «МПЗ Мясницкий ряд» проводит тендер для оказания услуг на предоставление шлюзов в рамках процесса осуществления коммуникаций с покупателями в разрезе каналов sms и Email, предоставление личного кабинета для самостоятельной передачи пользователям электронных сообщений, содержащих информационные и рекламные материалы. Подавать предложения разрешается неоднократно, уменьшая цену, до тех пор, пока торговая процедура не закончится.

Документы можно подать до 5 июня.