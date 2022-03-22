Россотрудничество ищет подрядчика для продвижения проектов в иностранных медиа

Россотрудничество объявило тендер на информационное сопровождение за рубежом российских проектов и программ в сфере содействия международному развитию (СМР). Начальная цена договора составила 67 млн руб., сообщается на сайте торговой площадки Росэлторг.

Заявки на участие принимаются до 6 апреля. Подведение итогов назначено на 8 апреля.

Среди задач проекта — организация различных кампаний и мероприятий:

информационные кампании в зарубежных СМИ, на страновых телеканалах и в соцсетях для продвижения мероприятий, проектов, программ СМР, организатором или соорганизатором которых является Россотрудничество и/или его партнеры;

специальные коммуникационные мероприятия для зарубежных СМИ и онлайн-сообществ, а также зарубежного экспертного сообщества для продвижения таких мероприятий Россотрудничества и партнёров в сфере СМР.

В рамках договора исполнитель займётся организаций пресс-конференций, встреч, акций, а также созданием и размещением креативных концепций медиаматериалов. Такими материалами станут тексты, изображения и видеоролики. В частности, согласно описанию предмета закупки, социальный видеоролик информационной кампании на страновом телевидении нужно будет разместить в эфире каналов 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Молдова, Абхазия, Южная Осетия.