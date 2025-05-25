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25.05.2025 в 10:39

Россияне стали меньше есть: натуральные продажи продуктов замедлились

В первом квартале 2025 года темпы роста объемов продаж продуктов питания упали более чем втрое

Натуральные продажи продуктов питания в России в январе—марте 2025 года выросли всего на 2,1% год к году. Об этом сообщает аналитическая компания Ntech, отметив резкое замедление темпов: в аналогичном периоде 2024 года рост составлял 6,8%, а в третьем квартале доходил до 7,8%.

Снижение динамики наблюдается по всем категориям, за исключением базовых продуктов и СТМ. Эксперты связывают это с пересмотром потребительских стратегий: россияне становятся экономнее, реже делают импульсные покупки, все чаще покупают товары по акции и отдают предпочтение товарам длительного хранения.

«Мы видим, что спрос не успевает за предложением: ритейлеры и производители продолжают наращивать ассортимент и активность, но потребитель охотнее жмет на тормоз, чем на корзину», — прокомментировали в Ntech.

Аналитики прогнозируют, что во втором квартале рост может оказаться еще скромнее, особенно если реальные доходы населения продолжат стагнировать, а инфляционное давление усилится.

В этих условиях брендам придется перестраивать коммуникацию, усиливать работу с промо, развивать частные марки и поддерживать лояльную аудиторию через персонализированные механики.

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