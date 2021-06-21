Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+2
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.06.2021 в 08:00

Телеканалы Sony Pictures Television уходят из России

«Национальная Медиа Группа» проведет ребрендинг телеканалов

Телеканалы Sony Channel, Sony Turbo и Sony Sci-Fi уходят из России, Украины и Белоруссии по решению их правообладателя, американской Sonу Pictures Television. Их распространением в России управляла «Национальная Медиа Группа» (НМГ), которая запустит теперь для платных ТВ-сетей три новых канала с контентом той же Sony Pictures, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Представитель НМГ сообщил изданию, что группа «проводит ребрендинг» и в июне запустит каналы .Red, .Black и .Sci-Fi. Дистрибутором будет «Медиа-Телеком», она же займется контентом. Новые каналы продолжат вещать в сетях операторов платного ТВ и в основном будут наполнены контентом той же Sony Pictures, к нему добавят сериалы и контент других мейджоров — Paramount, BBC, Universal, Disney, Freemantle, MGM. Ребрендинг не повлияет на концепцию каналов, добавили в НМГ.

По данным Mediascope, каналы Sony не входили в число крупнейших по аудитории в сегменте киносериальных, где лидерами стали отечественные «Дом кино», «Русский роман» и «Мосфильм. Золотая коллекция». С января по конец мая для аудитории старше четырех лет в категории «Кино и сериалы» Sony Channel занимал 28-е место, Sony Sci-Fi — 35-е, Sony Turbo — 42-е.

Главный редактор «Кабельщика» Яна Бельская не считает уход SPT из России большой потерей для НМГ. Она полагает, что в Sony «осознали невысокую доходность и высокую волатильность этого бизнеса в нашем регионе, а главное — что именно кино и сериалы первыми полностью уйдут в ОТТ, видео через интернет».

Напомним, в 2018 году НМГ приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории России. В результате сделки на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel стала продаваться реклама. НМГ в итоге собрала крупнейший пакет каналов платного ТВ, став также партнером Discovery, Turner, Viasat, Fox и Viacom.

Sony Pictures television
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.