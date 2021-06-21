Телеканалы Sony Pictures Television уходят из России

Телеканалы Sony Channel, Sony Turbo и Sony Sci-Fi уходят из России, Украины и Белоруссии по решению их правообладателя, американской Sonу Pictures Television. Их распространением в России управляла «Национальная Медиа Группа» (НМГ), которая запустит теперь для платных ТВ-сетей три новых канала с контентом той же Sony Pictures, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Представитель НМГ сообщил изданию, что группа «проводит ребрендинг» и в июне запустит каналы .Red, .Black и .Sci-Fi. Дистрибутором будет «Медиа-Телеком», она же займется контентом. Новые каналы продолжат вещать в сетях операторов платного ТВ и в основном будут наполнены контентом той же Sony Pictures, к нему добавят сериалы и контент других мейджоров — Paramount, BBC, Universal, Disney, Freemantle, MGM. Ребрендинг не повлияет на концепцию каналов, добавили в НМГ.

По данным Mediascope, каналы Sony не входили в число крупнейших по аудитории в сегменте киносериальных, где лидерами стали отечественные «Дом кино», «Русский роман» и «Мосфильм. Золотая коллекция». С января по конец мая для аудитории старше четырех лет в категории «Кино и сериалы» Sony Channel занимал 28-е место, Sony Sci-Fi — 35-е, Sony Turbo — 42-е.

Главный редактор «Кабельщика» Яна Бельская не считает уход SPT из России большой потерей для НМГ. Она полагает, что в Sony «осознали невысокую доходность и высокую волатильность этого бизнеса в нашем регионе, а главное — что именно кино и сериалы первыми полностью уйдут в ОТТ, видео через интернет».

Напомним, в 2018 году НМГ приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории России. В результате сделки на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel стала продаваться реклама. НМГ в итоге собрала крупнейший пакет каналов платного ТВ, став также партнером Discovery, Turner, Viasat, Fox и Viacom.